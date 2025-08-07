Новый президент Польши пообещал сделать все для создания сильнейшей армии в Европе

Президент Польши Навроцкий заявил о планах увеличить армию до 300 тысяч военных

Новый президент Польши Кароль Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.

«Давайте будем честны: союзники защищают только тех, кто может защитить себя сам. Я сделаю все для создания сильнейшей армии НАТО в Европе», - сказал он после церемонии принятия командования польскими Вооруженными силами.

В настоящее время армия Польши насчитывает 216 тысяч военных.

6 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности отстаивать позицию правительства в диалоге с вступившим в должность президентом Каролем Навроцким. Поводом стала инаугурационная речь главы государства с курсом на «суверенную Польшу» и усиление армии.

В своей речи Навроцкий объявил о намерении создать сильнейшую армию в НАТО среди европейских членов, бороться с нелегальной миграцией, отказаться от перехода на евро, а также провести независимую внешнюю политику.

Туск расценил это как попытку узурпировать полномочия правительства.

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Американский лидер Дональд Трамп направил польскому коллеге «особенный» подарок по случаю его инаугурации.

Ранее в ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины.

Игорь Рябов