Войти
Газета.ru

Новый президент Польши пообещал сделать все для создания сильнейшей армии в Европе

282
0
0
ВС Польши
ВС Польши.
Источник изображения: Czarek Sokolowski/AP

Президент Польши Навроцкий заявил о планах увеличить армию до 300 тысяч военных

Новый президент Польши Кароль Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.

«Давайте будем честны: союзники защищают только тех, кто может защитить себя сам. Я сделаю все для создания сильнейшей армии НАТО в Европе», - сказал он после церемонии принятия командования польскими Вооруженными силами.

В настоящее время армия Польши насчитывает 216 тысяч военных.

6 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности отстаивать позицию правительства в диалоге с вступившим в должность президентом Каролем Навроцким. Поводом стала инаугурационная речь главы государства с курсом на «суверенную Польшу» и усиление армии.

В своей речи Навроцкий объявил о намерении создать сильнейшую армию в НАТО среди европейских членов, бороться с нелегальной миграцией, отказаться от перехода на евро, а также провести независимую внешнюю политику.

Туск расценил это как попытку узурпировать полномочия правительства.

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Американский лидер Дональд Трамп направил польскому коллеге «особенный» подарок по случаю его инаугурации.

Ранее в ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины.


Игорь Рябов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)