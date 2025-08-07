Интернетом Starlink можно будет делиться

SpaceX разрешит делиться спутниковым интернетом Starlink за $60 в месяц

Корпорация SpaceX выпустит новый дешевый тариф Starlink для совместного использования спутникового интернета. На это обратило внимание издание PCMag.

Информацию об услуге Starlink Community обнаружили на сайте SpaceX, однако позже она была удалена. Согласно описанию, в ближайшее время несколько абонентов сервиса смогут пользоваться одной спутниковой тарелкой. Таким образом, тарифный план будет разделен на несколько домохозяйств.

При этом каждый клиент будет иметь отдельную учетную запись, но доступ через один канал связи будет разделен на несколько пользователей. Стоимость Starlink Community составит 60 долларов (4,8 тысяч рублей) в месяц — он будет самым дешевым тарифом провайдера. Для сравения, стандартный тариф Residential стоит 120 долларов (9,7 тысяч рублей), Residential Lite — 80 долларов (6,4 тысяч рублей) в месяц.

В описании тарифа говорится, что одной спутниковой тарелкой можно будет пользоваться в пределах нескольких домовладений. То есть SpaceX считает Starlink Community подходящим тарифом для соседей. По мнению журналистов PCMag, SpaceX ориентирует новую услугу на индивидуальные жилищные хозяйства без стабильного подключения к проводному интернету.

В конце июля пользователи Starlink пожаловались на проблемы с подключением к интернет-сервису. Новые проблемы зафиксировали спустя неделю после глобального сбоя.