Парламентарий привел в пример зенитные самоходные установки Gepard

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают от западных партнеров Киева не современное оружие, а металлолом, на восстановление которого уходят месяцы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

"Из того, что я видел на фронтах, в ремонтных предприятиях там не было современного оружия. <...> собирают по всему миру какой-то металлолом. Те же самые [зенитные самоходные установки] Gepard, оружие 60-70-х годов <...>", - рассказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

По его словам, так то, чтобы привести в порядок такую технику, нужно "три, четыре, пять, может шесть месяцев".

Ранее депутат Рады Анна Скороход указала, что Запад использует Украину как полигон для утилизации списанного оружия, за которое Киеву еще придется выплачивать кредиты. В то же время посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, напротив, одобрительно отзывался о подобной практике. По его словам, Киев мог бы использовать устаревшие и подлежащие списанию американские ракеты, что позволит США даже сэкономить на их утилизации.

Тот факт, что союзники предоставляют Киеву устаревшие и списанные вооружения, ранее признавали представители западных стран. В июне полковник Вооруженных сил Франции в отставке, ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард в беседе с ТАСС отметил, что значительная часть французской военной техники, поставляемой на Украину, является устаревшей и не способна кардинально изменить ход конфликта.