Тайвань получил от США ударные дроны, способные работать роем

Источник изображения: topwar.ru

4 августа 2025 года армия Тайваня получила первую партию барражирующих боеприпасов Altius-600M, поставленных Соединёнными Штатами, пишет портал Army Recognition.

В материале говорится, что передача этих дронов стала результатом проекта, стартовавшего в 2024 году и завершившегося поставкой боеспособного оборудования в рекордные сроки. Altius-600M предоставляют армии Тайваня немедленную возможность точечного удара, усиливая как наступательные, так и оборонительные возможности на земле.

На встрече главы Министерства национальной обороны островного государства с главой компании-производителя вышеупомянутых беспилотников было сказано, что эти дроны входят в стратегию развития «асимметричных и устойчивых» средств защиты, направленную на повышение способности вести бой в условиях возможного вторжения.

Altius-600M – это модификация дрона Altius-600, изначально разработанного компанией Area-I и впоследствии адаптированного Anduril Industries. Новая версия спроектирована как одноразовая ударная платформа, выполняющая функции беспилотника-камикадзе.

Впрочем, как говорится в статье, благодаря модульной конструкции и универсальности применения дрон может выступать не только в роли «боеголовки», но и нести: разведывательное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы и ретрансляторы связи.

Взлёт возможен с различных платформ: от наземных установок и вертолётов UH-60 до самолётов C-130 и морских судов. Аппарат весит 12 килограммов, способен находиться в воздухе до четырёх часов и поражать цели на расстоянии до 400 километров.

При этом «изюминкой» БПЛА является то, что его автономность обеспечивается системой управления Lattice, которая позволяет одному оператору координировать действия сразу нескольких дронов в виде сетевого роя. В полевых условиях аппараты могут обмениваться данными и действовать слаженно: один дрон находит цель, другой наносит удар.

Кроме того, система может быть запрограммирована на слежение за определёнными сигналами и нанесение удара в момент их обнаружения.

Как пишут авторы статьи, американская концепция использования таких дронов предполагает создание «зоны отчуждения» для противника, насыщенной беспилотниками, которые должны замедлить возможное наступление и выиграть критически важное время для мобилизации союзных сил. В Тайване эта модель дополняется собственными разработками и интегрируется в многоуровневую оборонительную сеть, включающую как воздушные, так и морские автономные платформы.

