Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"

344
1
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 августа. Испания заморозила планы по приобретению американских истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", и ищет европейские альтернативы.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.

"Покупка самолетов F-35 "Лайтнинг-2" для ВВС Испании окончательно отложена, согласно правительственным источникам. Предварительные переговоры, которые уже были начаты, приостановлены на неопределенный срок", – пишет издание.

Ранее Министерство обороны Испании направило запрос о возможности покупки самолетов у "Локхид Мартин", а в бюджете на 2023 год предусматривалась первая часть финансирования программы. Однако решение инвестировать 85% оборонных средств в европейскую промышленность сделало сделку невозможной.

Отмечается, что ВВС Испании также рассматривают замену F-18 на фоне ожидания появления европейского истребителя шестого поколения по программе FCAS, которая, как планируется, войдет в практическую плоскость не ранее 2040 года. Пока военные продолжают использовать "Еврофайтер", несмотря на технологические ограничения.

Кроме того, к 2030 году ВМС Испании планируют вывести из эксплуатации палубные самолеты AV-8B "Харриер", которые состоят на вооружении почти 50 лет. Продление их службы невозможно из-за прекращения производства и дефицита запчастей. Чтобы сохранить боевые возможности, ВМС поручили государственной судостроительной компании Navantia провести оценку строительства нового авианосца с полноценной летной палубой, что позволит использовать самолеты типа французского "Рафаль-М", цитирует "РИА Новости" газету Pais.

Как обмечается, отказ от F-35 соответствует курсу правительства на укрепление стратегической автономии Европы и снижение зависимости от США.

Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 млрд. евро, отмечает агентство.

1 комментарий
№1
07.08.2025 01:39
Вот и еще одна страна Запада Испания прикидывает на себя авианосец.
0
