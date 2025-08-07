Weapons and Strategy: украинский конфликт может завершиться грузинским сценарием

В исследовании американского банка JP Morgan Chase, опубликованном в журнале, говорится, что такой вариант не будет подразумевать интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине может пойти по грузинскому сценарию. Об этом пишет бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье, опубликованной в американском журнале The Weapons and Strategy, со ссылкой на исследование американского банка JP Morgan Chase.

По данным исследования, этот сценарий исключает присутствие иностранных войск на территории Украины и гарантии в сфере безопасности и финансовой поддержки. Отмечается, что этот вариант исхода конфликта может включать пакет помощи в восстановлении страны, но не за счет замороженных российских активов.

Брайен пишет, что вероятность подобного развития событий составляет 50%. В исследовании говорится, что возможный грузинский сценарий не будет подразумевать интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз и это могло бы привести к сближению с Россией.

Бывший сотрудник Пентагона подчеркивает, что для реализации сценария потребуются соглашения по территориям, границам и торговле, а также снятие санкций и принятие мер по укреплению доверия между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин 1 августа заявил, что основной целью Москвы является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Как подчеркнул Путин, Россия готова подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров.