Опыт конфликтов на Украине и Ближнем Востоке заставил США увеличить силы ПВО/ПРО

Источник изображения: topwar.ru

Армия США планирует увеличить свои силы противовоздушной и противоракетной обороны на 30%, заявил глава Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных сил страны генерал Шон Гейни, сообщает издание Defense News.

По словам генерала, в дополнение к трем батальонам Patriot, оснащенным радарами противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня LTAMDS, будут также добавлены пять батальонов непрямой огневой защиты и семь батарей систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом Гейни заявил во вторник на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, штат Алабама. Это увеличение будет происходить постепенно и займет примерно восемь лет, добавил генерал.

Defense News отмечает, что эти планы по наращиванию потенциала противовоздушной и противоракетной обороны будут реализовываться с учетом уроков, извлеченных из событий на Украине и Ближнем Востоке. В армии говорят о необходимости создания более многоуровневой защитной структуры, которая могла бы противостоять широкому спектру угроз, в том числе роевым атакам БПЛА.

В рамках своей масштабной инициативы по преобразованию, объявленной в мае, армия США также заявила, что хочет значительно увеличить возможности систем борьбы с беспилотниками, на что она запросила в бюджете на 2026 финансовый год «гибкое» финансирование.