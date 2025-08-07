Войти
Военное обозрение

Опыт конфликтов на Украине и Ближнем Востоке заставил США увеличить силы ПВО/ПРО

290
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия США планирует увеличить свои силы противовоздушной и противоракетной обороны на 30%, заявил глава Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных сил страны генерал Шон Гейни, сообщает издание Defense News.

По словам генерала, в дополнение к трем батальонам Patriot, оснащенным радарами противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня LTAMDS, будут также добавлены пять батальонов непрямой огневой защиты и семь батарей систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом Гейни заявил во вторник на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, штат Алабама. Это увеличение будет происходить постепенно и займет примерно восемь лет, добавил генерал.

Defense News отмечает, что эти планы по наращиванию потенциала противовоздушной и противоракетной обороны будут реализовываться с учетом уроков, извлеченных из событий на Украине и Ближнем Востоке. В армии говорят о необходимости создания более многоуровневой защитной структуры, которая могла бы противостоять широкому спектру угроз, в том числе роевым атакам БПЛА.

В рамках своей масштабной инициативы по преобразованию, объявленной в мае, армия США также заявила, что хочет значительно увеличить возможности систем борьбы с беспилотниками, на что она запросила в бюджете на 2026 финансовый год «гибкое» финансирование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)