Войти
Lenta.ru

В США оценили перспективы ядерного удара подлодки «Огайо» по России

304
0
0
Фото: Mass Communication Specialist 1st Class James Kimber / U.S. Navy / Reuters
Фото: Mass Communication Specialist 1st Class James Kimber / U.S. Navy / Reuters.

TNI: АПЛ типа «Огайо» в случае ядерной войны США с Россией окажется на передовой

Атомная подводная лодка (АПЛ) типа Ohio («Огайо») Военно-морских сил (ВМС) США в случае ядерной войны Соединенных Штатов с Россией наверняка «окажется на передовой». Перспективы нанесения ядерного удара Вашингтона по Москве оценил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор пишет, то «мир переживает очередную эпоху напряженности, которая, если ее не контролировать, может привести к ядерной войне».

Обозреватель отмечает, что АПЛ России и США играют ключевую роль в ядерных триадах каждой из стран, однако различаются по принципам проектирования, количеству и возможностям. «Американцы делают акцент на технологическом превосходстве и глобальном проецировании силы, в то время как Россия фокусируется на асимметричной войне и операциях в Арктике, хотя новейшие российские подводные лодки сами по себе весьма впечатляют технологическим потенциалом», — пишет автор.

Вайхерт отмечает, что российский флот атомных подлодок модернизируется значительно быстрее, чем американский. «Вступать в конфликт с Кремлем в этих водах, особенно в условиях, когда другие мировые кризисы требуют внимания Америки, представляется неудачным стратегическим решением. Тем не менее, именно в такой ситуации оказались Соединенные Штаты», — заключает автор.

Таким образом Вайхерт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон направил две подлодки в заданный регион.

Сообщение главы Соединенных Штатов появилось после спора с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
Ohio
Арктика
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)