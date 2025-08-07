В США оценили перспективы ядерного удара подлодки «Огайо» по России

TNI: АПЛ типа «Огайо» в случае ядерной войны США с Россией окажется на передовой

Атомная подводная лодка (АПЛ) типа Ohio («Огайо») Военно-морских сил (ВМС) США в случае ядерной войны Соединенных Штатов с Россией наверняка «окажется на передовой». Перспективы нанесения ядерного удара Вашингтона по Москве оценил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор пишет, то «мир переживает очередную эпоху напряженности, которая, если ее не контролировать, может привести к ядерной войне».

Обозреватель отмечает, что АПЛ России и США играют ключевую роль в ядерных триадах каждой из стран, однако различаются по принципам проектирования, количеству и возможностям. «Американцы делают акцент на технологическом превосходстве и глобальном проецировании силы, в то время как Россия фокусируется на асимметричной войне и операциях в Арктике, хотя новейшие российские подводные лодки сами по себе весьма впечатляют технологическим потенциалом», — пишет автор.

Вайхерт отмечает, что российский флот атомных подлодок модернизируется значительно быстрее, чем американский. «Вступать в конфликт с Кремлем в этих водах, особенно в условиях, когда другие мировые кризисы требуют внимания Америки, представляется неудачным стратегическим решением. Тем не менее, именно в такой ситуации оказались Соединенные Штаты», — заключает автор.

Таким образом Вайхерт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон направил две подлодки в заданный регион.

Сообщение главы Соединенных Штатов появилось после спора с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.