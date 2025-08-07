General Dynamics поставит ВМС США дополнительный эсминец УРО класса "Арли Берк" DDG-148

ЦАМТО, 6 августа. Компания General Dynamics Bath Iron Works, являющаяся подразделением General Dynamics, 31 июля объявила о реализации командованием ВМС США опциона к заключенному в 2023 году базовому контракту.

Опцион предусматривает поставку дополнительно одного эскадренного миноносца УРО DDG-148 класса "Арли Берк" версии "Флай-3" (вероятно, получит наименование "Кайл Карпентер").

Работы будут выполняться на предприятиях в Бате (шт.Мэн, 69%), Цинциннати (шт.Огайо, 4%), Уолполе (шт.Массачусетс, 4%), Йорке (шт.Пенсильвания, 2%), Саут-Портленде (шт.Мэн, 1%), Фоллс-Черч (шт.Вирджиния, 1%), а также производственных площадках в других городах (19%). Как ожидается, работы по контракту будут завершены к августу 2032 года.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Эсминцы версии "Флай-3" будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей. Корабль будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций, системой управления оружием "Иджис" Baseline 10, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Последним из построенных GDBIW кораблей класса "Арли Берк" на вооружение ВМС США в ноябре 2024 года был принят эсминец (DDG-122) "Джон Бейзилон".

В настоящее время в стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся еще несколько эскадренных миноносцев класса "Арли Берк": (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон мл.", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш", (DDG-134) "Джон Э.Килмер" и (DDG-136) "Ричард Г.Лугар".