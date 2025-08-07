Войти
Lenta.ru

«Ростех» испытал двигатель повышенной мощности для БМП

320
0
0
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.

«Ростех» отчитался об испытаниях двигателя повышенной мощности УТД-32Т для БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» провел испытания двигателя повышенной мощности УТД-32Т для боевых машин пехоты (БМП). Об этом в Telegram отчиталась госкорпорация «Ростех».

По сравнению с предыдущей моделью, новый двигатель имеет увеличенный крутящий момент и большую массу. «При этом масса нового двигателя по сравнению со своим предшественником увеличилась всего на семь процентов», — сказали в компании.

В июле «Ростех» сообщил, что Вооруженные силы России получили новую партию БМП-3.

В августе 2023 года «Высокоточные комплексы» рассказали, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
УТД-32
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)