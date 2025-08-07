Rheinmetall и Lockheed Martin провели испытательные пуски из РСЗО GMARS

ЦАМТО, 6 августа. Компании Rheinmetall и Lockheed Martin подтвердили, что провели на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в США испытания разработанной совместно реактивной системы залпового огня GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).

Программа первых испытаний с боевой стрельбой предусматривала пуски управляемых реактивных боеприпасов GMLRS, которые применяются ВС США и союзных государств. Испытания последовали за официальной презентацией системы на оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже.

Как сообщал ЦАМТО, GMARS разработана для быстрого развертывания и смены позиции. РСЗО размещена на платформе грузовика HX2 с колесной формулой 8х8 компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), оснащена бронированной кабиной с местами для двух членов расчета и возможностью размещения еще одного. В кормовой части пусковой установки размещена артиллерийская часть с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, позволяющая выполнять пуск полного спектра боеприпасов семейства MFOM (MRLS Family of Munitions). Пусковая установка может транспортировать две ОТР ATACMS, четыре ОТР PrSM, 12 управляемых РС GMLRS или GMLRS ER увеличенной дальности. На текущий момент разработчики подтверждают возможность поражения целей на удалении до 400 км, однако дальнейшее усовершенствование системы позволит увеличить эту дальность. Потенциально возможна интеграция на установку боеприпасов стран-союзниц.

Полная боевая масса GMARS – около 42 т. В отличие от РСЗО MLRS, ширина которой составляет 3 м, GMARS соответствует европейским нормам для перемещения по дорогам без полицейского сопровождения. Она развивает скорость до 100 км/ч, а запас хода по топливу составляет до 700 км. Компактные размеры обеспечивают беспрепятственное передвижение по стандартным дорогам и совместимость с железнодорожным транспортом, что повышает гибкость применения.

Инерциальная система навигации с коррекцией по GPS необходима для точного определения местоположения пусковой установки, что позволит производить расчеты для пуска ракеты по цели.

Установка оборудована крановой системой, которая обеспечивает быстрое перезаряжание в любое время суток в любом месте и сложных погодных условиях. Высокая унификация компонентов с существующими системами упрощает обучение и обслуживание, улучшая взаимодействие с союзными силами.

Ранее, в этом году, компании Rheinmetall и Lockheed Martin провели в Европе международную конференцию, на которой представили возможности системы специалистам из 14 стран. Мероприятие было посвящено высокоточной стрельбе на большую дальность, взаимодействию в рамках НАТО и потенциалу платформы GMARS. На саммите прошли презентации, экскурсии по заводу и технические брифинги.

Активизация рекламной кампании по продвижению GMARS связана с успехами в Европе РСЗО PULS израильской компании Elbit Systems, которая за последнее время получила заказы на поставку от Дании, Нидерландов, Сербии, Германии и Испании.