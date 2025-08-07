Итальянский флот вооружился последним фрегатом типа FREMM

На верфи компании Fincantieri в Муджиано (провинция Ла-Специя) состоялась церемония передачи ВМС Италии последнего, десятого по счету, фрегата класса FREMM. Как отмечает Navy Recognition, это событие ознаменовало завершение двадцатилетнего начального этапа совместной кораблестроительной франко-итальянской программы.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которую Франция и Италия реализовали под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

Фрегат "Эмилио Бьянки", Италия FINCANTIERI

ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на поставку десяти кораблей (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной).

Первые восемь фрегатов класса FREMM поставлялись по одному кораблю ежегодно с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Корабли переименовали в "Аль-Галала" и "Бернайс", и они заступили на службу под новым флагом в декабре 2020-го и апреле 2021 года соответственно.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных фрегатов. Резка стали для девятого корабля серии "Спартако Шергат" началась в феврале 2021 года, на воду его спустили в ноябре 2023 года и передали итальянскому флоту в июне 2025-го.

Последний корабль серии "Эмилио Бьянки" заложили в октябре 2021 года, спустили на воду в мае 2024-го.

Хотя поставка фрегатов класса FREMM военным Италии и Франции завершилась, данный проект продолжает жить на международной арене: Индонезия заказала шесть таких кораблей, а ВМС США выбрали FREMM в качестве базового варианта для строительства фрегатов нового поколения класса "Констеллейшн" (запланирована постройка 20 кораблей). Кроме того, итальянский флот заказал два фрегата модернизированного проекта FREMM EVO, которые должны построить к началу 2030-х годов.