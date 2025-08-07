Войти
Flotprom

Итальянский флот вооружился последним фрегатом типа FREMM

277
0
0

На верфи компании Fincantieri в Муджиано (провинция Ла-Специя) состоялась церемония передачи ВМС Италии последнего, десятого по счету, фрегата класса FREMM. Как отмечает Navy Recognition, это событие ознаменовало завершение двадцатилетнего начального этапа совместной кораблестроительной франко-итальянской программы.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которую Франция и Италия реализовали под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

Фрегат "Эмилио Бьянки", Италия

FINCANTIERI


ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на поставку десяти кораблей (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной).

Первые восемь фрегатов класса FREMM поставлялись по одному кораблю ежегодно с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Корабли переименовали в "Аль-Галала" и "Бернайс", и они заступили на службу под новым флагом в декабре 2020-го и апреле 2021 года соответственно.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных фрегатов. Резка стали для девятого корабля серии "Спартако Шергат" началась в феврале 2021 года, на воду его спустили в ноябре 2023 года и передали итальянскому флоту в июне 2025-го.

Последний корабль серии "Эмилио Бьянки" заложили в октябре 2021 года, спустили на воду в мае 2024-го.

Хотя поставка фрегатов класса FREMM военным Италии и Франции завершилась, данный проект продолжает жить на международной арене: Индонезия заказала шесть таких кораблей, а ВМС США выбрали FREMM в качестве базового варианта для строительства фрегатов нового поколения класса "Констеллейшн" (запланирована постройка 20 кораблей). Кроме того, итальянский флот заказал два фрегата модернизированного проекта FREMM EVO, которые должны построить к началу 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индонезия
Италия
США
Франция
Компании
Fincantieri
OCCAR
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)