Войти
ТАСС

Bloomberg: США сами навязали себе срок урегулирования на Украине

287
0
0
Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

По данным агентства, угроза вторичных санкций от Вашингтона для покупателей российских энергоресурсов также является "рисковой игрой"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американская администрация направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок", - говорится в материале.

Агентство напоминает, что американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим российские энергоресурсы. "Это рисковая игра, в чем убедилась администрация Джо Байдена. Нужен кропотливый расчет, чтобы наказать покупателей российской нефти, не пошатнув глобальный рынок", - отмечает Bloomberg. В такой ситуации могут пострадать "как друзья, так и враги", отмечает агентство.

Трамп ранее предупредил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100% торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением американского лидера и принял его к сведению. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)