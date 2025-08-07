Bloomberg: США сами навязали себе срок урегулирования на Украине

По данным агентства, угроза вторичных санкций от Вашингтона для покупателей российских энергоресурсов также является "рисковой игрой"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американская администрация направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок", - говорится в материале.

Агентство напоминает, что американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим российские энергоресурсы. "Это рисковая игра, в чем убедилась администрация Джо Байдена. Нужен кропотливый расчет, чтобы наказать покупателей российской нефти, не пошатнув глобальный рынок", - отмечает Bloomberg. В такой ситуации могут пострадать "как друзья, так и враги", отмечает агентство.

Трамп ранее предупредил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100% торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением американского лидера и принял его к сведению.