Совет DAC Минобороны Индии одобрил реализацию ряда проектов на общую сумму 7,64 млрд. долл.

ЦАМТО, 6 августа. На состоявшемся 5 августа заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) МО Индии под председательством министра обороны Раджнатха Сингха был одобрен ряд предложений по реализации оборонных проектов на сумму 670 млрд. рупий (7,64 млрд. долл.).

В частности, по тематике Сухопутных войск Совет предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) тепловизоров для механиков-водителей БМП.

Для ВМС было получено одобрение AoN на закупку малоразмерных автономных надводных аппаратов для противолодочной борьбы, систем управления огнем и пусковых установок КР "БраМос", а также модернизацию зенитного ракетного комплекса "Барак-1" корабельного базирования.

По тематике ВВС было получено одобрение AoN на закупку радиолокационных станций для горных регионов и модернизацию системы ПВО малой дальности SAKSHAM/SPYDER, предусматривающую ее интеграцию с системой воздушного командования и управления.

Для трех видов Вооруженных сил было получено одобрение на закупку вооруженных средневысотных БЛА большой продолжительности полета типа MALE (прим.ЦАМТО: по всей видимости, имеется ввиду реализация проекта по закупке БЛА MQ-9B "СиГардиан" для ВМС Индии и MQ-9B "СкайГардиан" для СВ и ВВС Индии).

Кроме того, DAC одобрил подписание контрактов на обслуживание военно-транспортных самолетов C-17 "Глоубмастер-3" и C-130J "Супер Геркулес", а также на ежегодное комплексное техническое обслуживание ЗРС С-400 "Триумф".