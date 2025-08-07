Войти
Модернизированные пистолеты-пулемёты СР.2М «Вереск» помогут росгвардейцам при выполнении задач в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Российские силовики получили на вооружение новую партию 9-мм пистолетов-пулеметов СР.2М. Поставку осуществил Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в рамках государственного контракта. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Параметры поставки не раскрываются, отмечается, что заказчик получил оружие в полном объеме в рамках госконтракта. Заказчик тоже не называется, но с большой вероятностью это подразделения Росгвардии, использующие данное оружие в том числе и в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Другие подробности также не приводятся.

ЦНИИТОЧМАШ в полном объеме поставил партию модернизированных 9-мм пистолетов-пулеметов СР.2М заказчику согласно государственному контракту.

- говорится в сообщении.

Пистолет-пулемет СР.2М является модернизированной версией пистолета-пулемета СР2 «Вереск», разработанного ЦНИИТОЧМАШ в начале 2000-х годов. Принят на вооружение ФСБ и Росгвардии в 2020 году. Пистолет-пулемет способен поражать противника в индивидуальных средствах бронезащиты второго класса на расстоянии до 200 м и небронированной техники на расстоянии до 100 м. Оснащен планками Пикатинни, также имеется возможность установить глушитель.

Пистолет-пулемет использует патрон калибра 9х21 мм, использует два типа магазинов на 20 и 30 патронов. Масса оружия с магазином на 20 патронов – 1,7 кг, без магазина – 1,55 кг. Приклад складывающийся, убирается сверху крышки коробки автоматики, позволяя вести огонь как с разложенным, так и со сложенным прикладом. Имеется коллиматорный прицел, специально разработанный для этого пистолета-пулемета. Длина оружия со сложенным прикладом всего 36,7 см. Использует патроны СП-10 (с пулей повышенного пробивного действия), СП-11 (с пулей со свинцовым сердечником) и 7Н33 (с бронебойно-трассирующей пулей).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
