ЦАМТО: теоретическая возможность размещения "Орешника" за рубежом есть

ЦАМТО, 6 августа. Теоретическая возможность развертывания "Орешника" за рубежом, например, в Латинской Америке, есть, но пока, в условиях, когда возможно возобновление диалога с США, такой сценарий вряд ли рассматривается.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.

"Теоретически, конечно, можно допустить возможность развертывания, скажем, в одной из дружественных нам стран Латинской Америки. Но это чисто гипотетический вариант, очевидно, что пока он не востребован, поскольку мы рассчитываем все-таки на диалог политический и дипломатический, нормализацию отношений с США", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что "Орешник" является, прежде всего, средством доставки ядерных боевых блоков. Поэтому единственной страной, где пока озвучены планы по его размещении, пока остается Белоруссия, как ближайший стратегический союзник РФ и как член Союзного Государства, с которым у России общая Оборонная доктрина.

Вопрос размещения "Орешника" в какой-либо другой стране потребует соответствующих двусторонних договоренностей. Пока, как предположил И.Коротченко, такой сценарий не рассматривается как реальный в контексте нынешних военно-политических отношений между Россией и США.

При этом он особо обратил внимание, что Москва не "бряцает оружием", а все ее действия носят ответный, вынужденный характер.

"Именно Дональд Трамп в первый президентский срок вышел из договора по РСМД, мы были против того, чтобы этот договор был уничтожен. Мы все эти годы придерживались моратория на развертывание указанных систем. Но коль скоро угрозы растут, Запад готовится к войне с Россией, аналогичные системы могут быть нацелены с западной стороны на нас, Россия будет вынуждена реагировать на это", – добавил И.Коротченко.