Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: теоретическая возможность размещения "Орешника" за рубежом есть

284
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © Фото из личного архива

ЦАМТО, 6 августа. Теоретическая возможность развертывания "Орешника" за рубежом, например, в Латинской Америке, есть, но пока, в условиях, когда возможно возобновление диалога с США, такой сценарий вряд ли рассматривается.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.

"Теоретически, конечно, можно допустить возможность развертывания, скажем, в одной из дружественных нам стран Латинской Америки. Но это чисто гипотетический вариант, очевидно, что пока он не востребован, поскольку мы рассчитываем все-таки на диалог политический и дипломатический, нормализацию отношений с США", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что "Орешник" является, прежде всего, средством доставки ядерных боевых блоков. Поэтому единственной страной, где пока озвучены планы по его размещении, пока остается Белоруссия, как ближайший стратегический союзник РФ и как член Союзного Государства, с которым у России общая Оборонная доктрина.

Вопрос размещения "Орешника" в какой-либо другой стране потребует соответствующих двусторонних договоренностей. Пока, как предположил И.Коротченко, такой сценарий не рассматривается как реальный в контексте нынешних военно-политических отношений между Россией и США.

При этом он особо обратил внимание, что Москва не "бряцает оружием", а все ее действия носят ответный, вынужденный характер.

"Именно Дональд Трамп в первый президентский срок вышел из договора по РСМД, мы были против того, чтобы этот договор был уничтожен. Мы все эти годы придерживались моратория на развертывание указанных систем. Но коль скоро угрозы растут, Запад готовится к войне с Россией, аналогичные системы могут быть нацелены с западной стороны на нас, Россия будет вынуждена реагировать на это", – добавил И.Коротченко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)