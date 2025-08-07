Войти
Россия расширяет боевые операции Су-57: истребители пятого поколения наносят по Украине удары "целыми соединениями" (Military Watch Magazine, США)

Источник изображения: inosmi.ru

MWM: истребители Су-57 наносят удары по Украине в составе соединений

Истребители Су-57 действуют на территории Украины уже целыми соединениями, пишет MWM. Они испытали в боевых условиях новый тип ракет класса “воздух – земля”. Ни один другой класс истребителей пятого поколения в мире не проходил подобных боевых испытаний в течение столь длительного периода.

Воздушно-космические силы России значительно расширили использование истребителей пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или “Уголовник”) на украинском театре военных действий, сообщают многочисленные источники со ссылкой на украинских военных аналитиков. “Были замечены в действии уже целые соединения Су-57”, — сообщает украинский аналитик “Подсолнечник”, подчеркивая, что прежде противник ограничивался меньшим числом истребителей.

Рассуждая о растущей сложности операций, источник отметил: “Один самолет обеспечивает прикрытие с помощью дальнобойных ракет класса “воздух – воздух” Р-77М, тогда как пара других наносит удары крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными авиабомбами”. По всей видимости, эти операции направлены на обкатку вариантов вооружения и отработку новых тактик применения истребителей против хорошо защищенных целей.

Сообщается, что расширенное участие в СВО Су-57 позволило испытать в боевых условиях новый тип ракет класса “воздух – земля”, которые, по данным некоторых источников, могут представлять собой гибрид беспилотника и крылатой ракеты. Украинские источники неофициально окрестили ее Х-71К. Как сообщается, ракета с трудом обнаруживается радиолокационными станциями и способна совершать резкие противозенитные маневры.

Ранее, в мае 2024 года, а затем в сентябре того же года, украинские источники сообщали об активизации ударов Су-57 по территории страны — причем в большинстве операций, как утверждается, использовались крылатые ракеты Х-59МК2, не поддающиеся радиолокационному обнаружению. Сообщается также, что истребители провели боевые испытания как Р-37М, так и ее компактного варианта. В докладе Министерства обороны Великобритании еще от января 2023 года подчеркивалось, что истребители “запускали по Украине ракеты класса “воздух – земля” или “воздух – воздух” большой дальности” и участвовали в боевых действиях “как минимум с июня 2022 года”.

Предыдущие операции Су-57 против украинских целей насчитывали подавление ПВО, воздушные бои и действия в плотно защищенном воздушном пространстве противника, а также высокоточные удары ракетами как внутреннего, так и внешнего размещения. Ни один другой класс истребителей пятого поколения в мире не проходил подобных боевых испытаний в течение столь длительного периода.

Но парк Су-57 ограничен малой численностью. Хотя российская промышленность задалась далеко идущей целью — нарастить производство Су-57 в 2024 году на 67% — в прошлом году была подтверждена поставка лишь двух партий. Тем не менее заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Александр Максимцев в конце июля подтвердил, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 ведутся ускоренными темпами.

Ожидается, что истребители продолжат испытания нового вооружения на украинском театре военных действий. Сообщалось о внедрении на Су-57 новой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования и нового класса сверхдальних крылатых ракет на базе Х-101/102 к августу 2025 года и в октябре 2023 года соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
