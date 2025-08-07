В Белоруссии начались учения войск ВВС и ПВО

Войти
Оперативно-тактические учения ВВС и ПВО проходят в Белоруссии с 6 по 30 августа

МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Учение с родами войск ВВС и войск ПВО проводится в Белоруссии с 6 по 30 августа, будут отработаны вопросы боевого применения новых образцов вооружения и борьбы с БПЛА, сценарий учений предусматривает передислокацию боевых расчетов на российский полигон Ашулук и стрельбы, сообщило министерство обороны республики.

"С 6 по 30 августа 2025 года под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковника Михаила Матросова проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО", - говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Учение пройдет в два этапа.

"На первом — соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов в ходе отражения удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений. На втором — после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на полигон Российской Федерации Ашулук пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой", - сообщило министерство.

Как уточняет ведомство, в ходе учения будут апробированы новые приемы и способы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях. Также будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами.

"Проводимые мероприятия позволят повысить уровень подготовки командиров и штабов в управлении соединениями и воинскими частями в ходе ведения боевых действий по отражению ударов воздушного противника и оценить способность и готовность органов военного управления и привлекаемых войск к выполнению задач по предназначению", - отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
