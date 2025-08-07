Кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника".

ЦАМТО, 6 августа. Комплексы средней дальности "Орешник" могут быть развернуты не только в западной, но и в восточной части России, если складывающаяся на этом направлении обстановка того потребует.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.

"Что касается восточной части нашей страны, здесь мы наблюдаем масштабную гонку вооружений, активную деятельность блока AUKUS, формирование восточного крыла НАТО. Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны", – сказал И.Коротченко.

По его словам, с учетом дальности пуска "Орешника", при необходимости в зону поражения попадут вся Аляска и значительная часть Канады.

И.Коротченко не исключил и другие сценарии развертывания ракет средней и меньшей дальности. Например, в ответ на милитаризацию Прибалтийского региона может быть принято решение о развертывании в Калининградской области ракет "Циркон" в мобильном варианте базирования.

Говоря о снятии Россией ограничений в области ракет средней и меньшей дальности, собеседник агентства подчеркнул, что связано это, в первую очередь, с исключительно агрессивной политикой, прежде всего, европейских стран-членов НАТО, а также Евросоюза, в отношении РФ.

Среди элементов такой политики он назвал накачку Украины оружием, поддержку, в том числе, совместное планирование и осуществление диверсионных операций против России. Кроме того, И.Коротченко упомянул кибератаки против объектов критической российской IT-инфраструктуры, которые якобы проводятся международными либо украинскими хакерами, но на самом деле организованы западными специалистами.

Кроме того, он напомнил об объявленных Германией планах приобрести в США, развернуть и поставить на боевое дежурство комплексы средней дальности Typhon. Они могут появиться там уже в следующем году, отметил И.Коротченко.

"Но вместе с тем, надо сказать, что те системы ПВО-ПРО, которые сегодня есть в европейских странах НАТО, не могут перехватывать боевые блоки "Орешника". Чисто физически они не могут это сделать, потому что не существует таких возможностей. И это означает, что боевые блоки "Орешника" гарантированно поражают назначенную цель. Гарантированно без возможности сбития", – добавил И.Коротченко.