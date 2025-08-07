"Спутникс" импортозаместила систему мониторинга транспорта

Съемка ведется со спутника, скорость которого составляет 8 км/с

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российская группа компаний "Спутникс" (входит в группу АФК "Система") импортозаместила систему по мониторингу отечественного транспорта. Об этом журналистам заявил коммерческий директор компании Анатолий Копик.

"Мы заместили систему. У нас есть своя система по мониторингу отечественного транспорта. У нас появилась возможность вести съемку со спутников в большем количестве и за меньшие средства", - отметил он.

Также Копик продемонстрировал образец спутника, который применяется компанией для осуществления мониторинга, а также поделился его техническими характеристиками.

"Он сверхсовременный, весит всего 17 кг, но при этом ведет съемку в очень высоком разрешении - 2,5 м на пиксель. Причем ведет сразу в четырех спектральных диапазонах и передает со скоростью целый гигабит в секунду с высоты 500-600 км", - подчеркнул он.

По словам Копика, этот спутник летит со скоростью 8 км/с, и в то же время ему необходимо осуществить сверхточное наведение с такого расстояния.

"Это как снимать Зимний дворец, который в 600 километрах отсюда, и снять колонны", - сказал он.

"Спутникс" - российская частная компания, которая занимается производством высокотехнологичных спутниковых компонентов и платформ космических аппаратов, наземного оборудования для отработки и испытаний малых космических аппаратов, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования.