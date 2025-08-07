Airbus завершила поставку Индии самолетов C-295, произведенных в Испании

ЦАМТО, 6 августа. Минобороны Индии 2 августа приняло от компании Airbus последний из 16 военно-транспортных самолетов (ВТА) C-295 первой партии, произведенных на мощностях в Испании.

Airbus официально передала последний самолет на предприятии в Севилье (Испания) послу Нью-Дели в Мадриде Динешу Патнаику и представителям ВВС Индии.

По информации Д.Патнаика, поставка выполнена на два месяца раньше запланированного срока, что является "важной вехой" в рамках усиления национальной безопасности и боеготовности ВВС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2021 года Министерство обороны Индии подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C-295MW для ВВС страны. Стоимость заказа составила 219,35 млрд. рупий (2,659 млрд. долл.). Стороны также подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus выполнит компенсационные обязательства в размере 30% от стоимости продажи. Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

По условиям соглашения, первые 16 самолетов должны быть поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании. Первый самолет был передан ВВС Индии в сентябре 2023 года. Полностью поставка данной партии должна быть завершена в 2025 году.

Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии совместным предприятием TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS) на заводе в Вадодаре (пров. Гуджарат) в течение десяти лет после подписания контракта. Предприятие было официально открыто в октябре 2024 года. Планируется, что первый собранный в Индии C-295MW будет поставлен заказчику в сентябре 2026 года, а последний – в августе 2031 года. При этом ожидается, что доля компонентов национального производства увеличится с 48% для первых 16 самолетов до 75% для последних 24 самолетов, собранных в Индии.

В марте 2025 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о ведущихся Министерством обороны Индии и Airbus переговорах по вопросу покупки для ВВС страны 10 дополнительных самолетов C-295 в рамках наращивания усилий по замене устаревшего парка военно-транспортной авиации.

Длина C-295 составляет 24 м, размах крыла – 26 м. Самолет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Part & Whitney PW127G мощностью 2644 л.с. каждый, шестилопастными винтами Hamilton Sundstrand. Самолет рассчитан на перевозку более 70 человек и до 9250 кг груза. Дальность полета составляет 5000 км, рабочая высота – 9145 м, максимальная скорость – 482 км/ч.