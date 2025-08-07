Стальные монстры спецоперации: как бронепоезда служат в СВО

Бронированные боевые поезда появились в позапрошлом веке, однако и в наши дни находят применение в специальной военной операции Вооруженных сил России — как для боевых операций, так и для гуманитарных миссий. К Дню железнодорожных войск, который отмечается в России ежегодно 6 августа, ТАСС вспомнил яркие моменты истории "сухопутных крейсеров" и рассказал о том, как они служат сегодня в СВО.

Дороги с желобами для перемещения грузов в вагонетках — прообраз современных железных дорог — применялись еще в средневековых шахтах. Деревянные брусья в желобах, по которым катились тележки, начали оковывать железом, чтобы увеличить срок службы направляющих, затем появились чугунные рельсы. В первой половине XIX века на смену тянущим вагонетки лошадям пришли паровозы, в 1825 году в Великобритании открылась первая пассажирская железнодорожная линия, а в 1837 году в России составы начали перевозить пассажиров между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

К началу гражданской войны 1861–1865 годов в США страна лидировала по длине железнодорожных линий — их было проложено уже порядка 50 тыс. км. На возможное боевое применение составов обратили внимание военные. Сначала один из вагонов поездов бронировали и вооружали для защиты от нападений на состав. Затем на железнодорожные платформы начали устанавливать артиллерийские орудия, прикрывая расчет бронещитком.

К началу Первой мировой войны сформировались конструкция и тактика применения бронепоездов: если раньше легкобронированные составы применялись для охраны железнодорожных коммуникаций, защиты других поездов, пеших колонн, то теперь они превратились в хорошо защищенные мобильные артиллерийские батареи с морскими орудиями. В поездах появилась зенитная артиллерия для отражения атак с воздуха.

Герои былых времен

Первый бронепоезд начал служить России в 1914 году. Состав из двух вагонов — с орудием и пулеметом — приводил в движение трофейный австрийский бронированный локомотив. Даже с таким скромным вооружением инновационная боевая единица уничтожала вражеские артиллерийские батареи и живую силу. Опыт был признан удачным, и в 1915 году инженер генерал Михаил Колобов представил высокой комиссии, в составе которой был Верховный главнокомандующий — император Николай II, бронепоезд собственной конструкции. Состав был вооружен 76-мм горными пушками, а также многочисленными пулеметами, а толщина бронирования достигала 16 мм. Командир вел наблюдение из башенки, отдавая приказания в рупор, сходный корабельному, или электрическим пультом, включавшим последовательность лампочек.

Бронепоезд "Хунгуз", 1915 год Источник изображения: © Общественное достояние/ Wikimedia Commons

Еще более совершенным стал бронепоезд "Генерал Анненков". Он обладал внушительным боезапасом, его 76-мм пушки мог наводить на цель один человек благодаря системе зубчатых передач, а экипаж мог перемещаться по всему составу, проходя через локомотив по бронированным коридорам. В первом же бою летом 1916 года "Генерал Анненков", получив приказ поддержать наступление 75-го Севастопольского пехотного полка, атаковал австро-венгерские позиции. Артиллерия поезда начала обстрел, противник побежал из окопов, а вслед им открыли огонь пулеметы. За 40 минут состав выпустил без малого 300 снарядов и 15 тыс. пуль.

Решающую роль бронепоезда сыграли во время Гражданской войны в России 1917–1922 годов. Здесь составы, некоторые из которых достались Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) от Русской императорской, применялись не только для огневой поддержки, но и для выполнения самостоятельных операций. К осени 1920 года на вооружении РККА стояло 193 бронепоезда.

Бронепоезд против бронепоезда

Не утратили значения бронепоезда и к началу Великой Отечественной войны. Как Красная армия, так и гитлеровцы использовали их для обороны коммуникаций. В первые годы войны приказом Наркомата обороны было сформировано 32 дивизиона по два бронесостава в каждом, построено 85 новых бронепоездов. По традиции каждая боевая единица имела собственное имя, как корабль.

Во время обороны Севастополя в 1941 году прославился бронесостав "Железняков" с экипажем из моряков-черноморцев. Поезд получил от немцев прозвище "Зеленый призрак" из-за внезапного появления на огневой позиции и такого же быстрого отхода после обстрела вражеских позиций, не давая неприятелю шансов открыть ответный огонь или поднять в воздух авиацию. Скрывался состав в многочисленных горных тоннелях. Летом 1942 года "Железняков" был поврежден массированным налетом немецких бомбардировщиков, которые сбросили на подземное убежище поезда десятки фугасных бомб и частично обрушили тоннель. И даже после этого его пушки продолжили наносить удары по наступающим нацистам — выжившие моряки демонтировали с бронепоезда уцелевшие орудия.

Другой бронепоезд — "Илья Муромец" — стал известен благодаря артиллерийской дуэли с немецким составом в июне 1944 года под Ковелем, на территории современной Украины. Советская "крепость на колесах" вышла из нее победителем. "Илья Муромец" был оснащен четырьмя орудиями калибра 76 мм в танковых башнях, двумя пусковыми установками реактивных снарядов РС ("Катюша"), зенитной артиллерией, пулеметами, его броня достигала толщины 45 мм. Без повреждений поезд дошел до немецкого Франкфурта-на-Одере. В освобождении Берлина бронепоезд участия принять не смог: железнодорожные пути и мосты на подступах к столице Третьего рейха были разрушены.

Бронированные защитники спецоперации

В новейшей истории России группировка бронепоездов, приписанных к железнодорожным войскам, применялась в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2002–2009 годах. Специальные военные составы использовались для охраны железнодорожных путей, обычных поездов, инженерной разведки.

Как сообщил ТАСС начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков, в зоне спецоперации действуют четыре бронепоезда: "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей". Главная задача составов — сопровождение военных эшелонов и оперативное восстановление железнодорожных путей в случае их повреждения. Также бронепоезда занимаются технической разведкой, разминированием путей, наведением переправ, расчисткой завалов, выполнением земляных работ.

Бронепоезд железнодорожных войск "Байкал" Источник изображения: © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

"Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника", — рассказал Косенков.

В марте 2024 года Минобороны России рассказало о работе бронепоезда "Енисей" Центрального военного округа. Если раньше главным калибром спецсоставов была 23-мм автоматическая пушка, то на открытой платформе "Енисея" находится оснащенная пушкой калибра 30 мм боевая машина пехоты БМП-2, способная вести огонь прямо из состава. "В случае обнаружения диверсантов экипаж БМП-2 готов в кратчайшие сроки спустить бронемашину с платформы и вступить в бой", — сообщили в военном ведомстве. Также на вооружении экипажа "Енисея" имеется стрелковое оружие, зенитные и танковые пулеметы, 82-мм минометы. Для разведки военные железнодорожники применяют беспилотники, запускаемые на ходу. Экипаж бронепоезда проходит обучение и боевое слаживание.

Вагоны поезда "Волга" защищены броней толщиной 20 мм, за которой находятся мешки с песком. В такой бронекапсуле находятся бойцы со стрелковым оружием. Тепловоз для безопасности расположен в середине состава, машинист ведет бронепоезд в соответствии с командами наблюдателя.

Военнослужащие ВС РФ на бронепоезде "Волга" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Применялись бронепоезда и для гуманитарных операций. Так, в начале марта 2022 года, спустя две недели после начала СВО, бронесостав Южного военного округа эвакуировал из Херсонской области 248 граждан других государств, включая 38 детей. Пресс-служба Черноморского флота уточнила, что граждане были вывезены в Республику Крым по поданным в военную комендатуру Херсона заявкам от иностранцев.

Виктор Бодров