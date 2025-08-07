Войти
Су-57, самый мощный истребитель России, атаковал Украину (Interia, Польша)

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Вильф

Interia: Россия усилила атаки на ВСУ с использованием новейших Су-57

Россия усилила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, пишет Interia. Это очень плохие новости для ВСУ, отмечает издание: истребители несут гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также характеризуются сверхманевренностью и возможностью ведения боя как на больших, так и на близких расстояниях.

Филипп Мельчарек (Filip Mielczarek)

Вооруженные силы Украины сообщили, что российская армия все чаще атакует цели на территории страны с помощью самолетов Су-57. Речь идет о новейшем и мощнейшем истребителе России. Эти машины могут нести очень опасное оружие.

Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57. До сих пор эти машины использовались эпизодически, потому что Кремль опасался, что они могут попасть в руки ВСУ и, следовательно, экспертов НАТО.

Теперь ситуация изменилась. Россия атакует группами этих машин, которые призваны защищать друг друга от украинских систем радиоэлектронной обороны или боевых действий. Самолеты Су-57 также используют новое оружие. Раньше это чаще всего были ракеты Р-77М, но уже некоторое время — новейшие маневрирующие Х-69. От этого оружия украинцам очень сложно защититься.

ВСУ также сообщили, что у них есть информация, связанная с еще более новым оружием, которое несут истребители Су-57, а именно гиперзвуковыми ракетами Х-47M2 "Кинжал". Ракета развивает скорость 10 махов, ее дальность — до двух тысяч километров. Россияне наносили удары этим оружием по территории Украины более 100 раз, но до сих пор оно переносилось только с помощью истребителя МиГ-31К. Киев ожидает, что сейчас количество атак резко возрастет.

Это очень плохая новость для украинской армии, так как нейтрализовать "Кинжал" очень сложно. На данный момент наибольшую эффективность обеспечивает американская система ПВО Patriot, но она не может защитить сотни стратегических военных объектов.

Украинские эксперты объясняют, что армия может лишь продолжать удары беспилотниками по российским аэродромам, чтобы попытаться уничтожить там истребители Су-57 или МиГ-31К. Использование на Украине Су-57 также имеет показательный эффект. Россия хочет начать продавать свой самый мощный истребитель, но для того, чтобы это было возможно, нужно показать, что он идеально подходит для реалий войны XXI века.

Стоит напомнить, что в начале текущего года россияне удивили всех новыми возможностями своего истребителя пятого поколения Су-57. Оказывается, теперь машина может взлететь даже с короткой взлетно-посадочной полосы. Российский истребитель-невидимка может оторваться от земли всего через 11-12 секунд после взлета.

Обычно это время составляет 15-25 секунд, в зависимости от преобладающих условий. Таким образом, машина должна была разогнаться до 250-280 км/ч за 12 секунд. Это значительный прогресс в развитии возможностей запуска Су-57. Эксперты объясняют, что такое достижение стало возможным благодаря установке на борту машины усовершенствованного двигателя АЛ-41Ф1 и его уменьшению в связи с заправкой небольшим количеством топлива, а также избавлению от различных ненужных на данный момент элементов оборудования.

Су-57 был разработан с учетом превосходства в воздухе и ударных возможностей. Он отличается передовой стелс-технологией, сверхманевренностью благодаря векторизации тяги, современной авионикой и возможностью ведения боя как на больших, так и на близких расстояниях. Он оснащен радаром AESA, широким спектром вооружения, переносимого во внутренних камерах, и способностью летать на сверхзвуковых скоростях без использования ускорителя. Су-57 также может работать с беспилотными летательными аппаратами и приспособлен для работы в сложных боевых условиях.

