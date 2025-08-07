Корабли ВМФ РФ завершили заключительную часть учений с ВМС НОАК

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России провели совместные артиллерийские стрельбы с Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе заключительной части учения «Морское взаимодействие – 2025». Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Стрельбы из артиллерийских комплексов выполнялись по групповой морской цели, имитировавшей отряд десантных кораблей условного противника, осуществляющий переход морем в район залива Петра Великого», — рассказали в ведомстве.

Российский флот на учении представляли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий». От КНР участие приняли эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи».

Также военнослужащие отработали поиск подводной лодки условного противника в акватории Японского моря и организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В рамках заключительного этапа корабли провели тренировку по уничтожению вражеской субмарины. Специально для этой части в район мероприятия прилетели противолодочные самолеты Y-8 Китая и российские Ил-38 морской авиации ТОФ.

«В результате эффективных совместных действий экипажей надводных кораблей обеих стран подводная лодка «противника» была оперативно обнаружена и условно уничтожена из комплексов противолодочного вооружения», — говорится в заявлении.

По завершении всех тренировочных мероприятий экипажи судов поблагодарили друг друга за работу. Офицеры России и Китая также обменялись памятными подарками в походных штабах.

«После пополнения запасов от судов материально-технического обеспечения экипажи кораблей ВМФ России и ВМС НОАК сформируют новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР. — Ред.)», — заявили в ТОФ.

Отмечается, что совместное учение «Морское взаимодействие – 2025» проводилось с 1 по 5 августа 2025 года. Для координации всех действий военнослужащих впервые в практике учений на берегу был сформирован общий штаб.

О начале практической части учений России и Китая в Японском море сообщалось 3 августа. На следующий день группировка кораблей вышла из Владивостока. Оркестр штаба ТОФ сопроводил убытие кораблей исполнением марша «Прощание славянки». Экипажи выполнили стрельбы зенитными артиллерийскими установками по воздушным целям, которые сбросил на парашюте противолодочный самолет Ил-38 морской авиации.