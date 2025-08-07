Войти
РИА Новости

Корабли ВМФ России и Китая провели артиллерийские стрельбы

286
0
0
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Корабли ВМФ России и Китая провели артиллерийские стрельбы в Японском море

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России совместно с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий" - совместно с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, представленные на учении эскадренными миноносцами "Шаосин" и "Урумчи", отработали ведение артиллерийского боя с кораблями условного противника и поиск "вражеской" подводной лодки в акватории Японского моря", - говорится в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что также военные моряки обеих стран отработали организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что на заключительном этапе учения корабли ВМФ России и ВМС НОАК осуществили мероприятия по поиску и уничтожению "вражеской" субмарины.

"В результате эффективных совместных действий экипажей надводных кораблей обеих стран подводная лодка "противника" была оперативно обнаружена и условно уничтожена из комплексов противолодочного вооружения", - отметили в пресс-службе ТОФ.

После отработки противолодочных задач экипажи российских и китайских кораблей поблагодарили друг друга по связи за плодотворную работу. В походных штабах офицеры обменялись памятными подарками.

Российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2025" проводилось с 1 по 5 августа 2025 года. Впервые в практике учений на берегу был создан совместный штаб, который координировал все действия кораблей-участников в море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)