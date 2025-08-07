Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки.

Корабли ВМФ России и Китая провели артиллерийские стрельбы в Японском море

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России совместно с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий" - совместно с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, представленные на учении эскадренными миноносцами "Шаосин" и "Урумчи", отработали ведение артиллерийского боя с кораблями условного противника и поиск "вражеской" подводной лодки в акватории Японского моря", - говорится в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что также военные моряки обеих стран отработали организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что на заключительном этапе учения корабли ВМФ России и ВМС НОАК осуществили мероприятия по поиску и уничтожению "вражеской" субмарины.

"В результате эффективных совместных действий экипажей надводных кораблей обеих стран подводная лодка "противника" была оперативно обнаружена и условно уничтожена из комплексов противолодочного вооружения", - отметили в пресс-службе ТОФ.

После отработки противолодочных задач экипажи российских и китайских кораблей поблагодарили друг друга по связи за плодотворную работу. В походных штабах офицеры обменялись памятными подарками.

Российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2025" проводилось с 1 по 5 августа 2025 года. Впервые в практике учений на берегу был создан совместный штаб, который координировал все действия кораблей-участников в море.