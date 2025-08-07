Ростех испытал новый двигатель повышенной мощности для боевых машин пехоты

УТД-32Т отличается увеличенным крутящим моментом и большей мощностью по сравнению с предыдущей моделью двигателя для БМП-3, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) провел испытания опытных образцов новейших дизельных двигателей УТД-32Т повышенной мощности для вариантов модернизации боевых машин пехоты. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха провел предварительные испытания опытных образцов новейших дизельных двигателей УТД-32Т для вариантов модернизации боевых машин пехоты БМП-3. Двигатель обладает повышенной мощностью по сравнению со своим предшественником", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что холдинг на протяжении нескольких лет модернизировал производство, вводил в работу новое оборудование и увеличивал число испытательных стендов. "Новый дизельный двигатель УТД-32Т с турбонаддувом и вентиляторной системой охлаждения в перспективе позволит холдингу "Высокоточные комплексы" обеспечить моторами новейшие образцы легкой гусеничной бронетехники", - сообщили там.

УТД-32Т обладает увеличенным крутящим моментом и большей мощностью по сравнению с предыдущей моделью двигателя для БМП-3. "При этом масса нового двигателя по сравнению со своим предшественником увеличилась всего на 7%. Такие характеристики двигателя обеспечивают высокий уровень удельной мощности боевой машины, позволяют сохранить ее при установке различных дополнительных систем на БМП, включая элементы защиты", - добавили в госкорпорации.