Надежды Киева использовать захваченные территории в качестве козырей в будущих мирных переговорах были разбиты в пух и прах, заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Киевские власти не смогли достичь ни одной из своих целей в ходе курской авантюры, ВСУ в ней лишились наиболее опытных резервов. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В конечном счете украинское военное руководство не смогло достичь ни одной из своих целей. Их надежды использовать захваченные территории, в том числе Курскую атомную электростанцию, в качестве козырей в будущих мирных переговорах были разбиты в пух и прах. ВСУ понесли тяжелые потери, лишившись своих наиболее опытных и хорошо подготовленных резервов и значительной части военного оборудования, поставленного Западом, - сказал он на созванном Россией неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Провал вооруженных сил Украины в Курской области". - Более того, попытка отвлечь резервы российской армии из Донбасса привела лишь к тому, что Вооруженные силы России добились значительных успехов на восточном и южном фронтах, захватив несколько важных, хорошо укрепленных позиций, которые украинская армия с 2014 года тщательно готовила в качестве ключевых опорных пунктов. Общие территориальные потери Украины по масштабам сопоставимы с территорией небольшого европейского государства".

Российский дипломат отметил, что потеря территорий - "это не самое страшное последствие той авантюры для киевских властей". "Большей проблемой для них является то, что весь мир своими глазами увидел украинцев в роли безрассудных агрессоров, которые мародерствуют, насилуют и грубо нарушают международное гуманитарное право. Даже самые ярые сторонники киевского режима больше не могут закрывать глаза на неоспоримые факты", - подчеркнул он.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ, которые вторглись в регион в августе 2024 года.