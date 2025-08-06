Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»

Глава Ростеха рассказал Михаилу Мишустину об итогах работы Госкорпорации в 2024 году и первом полугодии 2025-го

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов провел рабочую встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Глава Госкорпорации рассказал об итогах работы Ростеха в 2024 году и первом полугодии 2025-го по таким направлениям, как гособоронзаказ, авиастроение, борьба с контрафактом, охрана здоровья и т.д.

По словам Сергея Чемезова, перед Госкорпорацией стоят задачи в самых разных сферах, от медицины до военной техники, но при этом приоритетом является исполнение гособоронзаказа.

«За прошлый год мы выполнили гособоронзаказ на 99,5%, а особо востребованные образцы — полностью на 100%. За первое полугодие 2025 года мы уже выполнили на 65% поставки готового вооружения, готовых изделий и на 50% — средства поражения, боеприпасы и так далее. То есть потребности нашей армии мы обеспечиваем стопроцентно и даже с опережением», — подчеркнул глава Корпорации.

В то же время предприятия Ростеха не останавливают работы по выпуску гражданской продукции. Так, по итогам первого полугодия выручка Госкорпорации ожидается на уровне 1,5 трлн рублей, из которых 455 млрд рублей приходится на производство и продажу гражданской продукции, то есть каждый третий рубль заработан таким образом, уточнил Сергей Чемезов.

Говоря о проектах в области авиастроения, глава Ростеха отметил, что одной из самых первоочередных задач является производство гражданских самолетов. Он сообщил, что для МС-21 создано более 70 отечественных систем и агрегатов на замену иностранным аналогам. В 2026 году ожидается завершение сертификационных полетов и начало серийных поставок самолетов этого типа. «Что касается „Суперджета“, он у нас тоже полностью импортозамещен, сейчас идут сертификационные полеты. Серийно производить начнем в 2026 году. Такая же ситуация с Ил-114», — рассказал Сергей Чемезов.

Он также отметил создание отечественного двигателя ВК-650В, который будет устанавливаться на вертолеты «Ансат» и новые одномоторные Ми-34. Кроме того, увеличится дальность полета «Ансата» с 505 до 640 км и его взлетный вес. В перспективе машина получит также новые винты, что улучшит характеристики маневренности и скорости.

Глава Ростеха затронул вопрос организации сервисного обслуживания отечественных самолетов. «Мы столкнулись с этой проблемой, когда начали поставлять авиакомпаниям первый „Суперджет“, еще не импортозамещенный. Сегодня мы уже создали восемь своих сервисных пунктов, а к 2030 году их будет 15. Всего вместе с авиакомпаниями, которые также имеют свои сервисные службы, у нас их будет 50. Мы вовремя будем обслуживать и поставлять запасные части», — пояснил он.

Отдельно Сергей Чемезов упомянул создание системы «Купол» для послепродажного сопровождения самолетов «Сухой Суперджет», МС-21, Ил-114, а также двигателей ПД-14, ПД-8: «Эта система аккумулирует всю информацию о жизненном цикле воздушного судна и двигателя и связывает всю авиационную отрасль, от производителя до авиакомпании. Она позволяет работать в едином информационном пространстве как производителю, так и всем эксплуатантам и сервисным центрам».

Помимо авиастроения, Сергей Чемезов рассказал о проекте по цифровой маркировке товаров. «Сегодня уже более 500 тыс. компаний задействованы в маркировке — производители и поставщики, она охватывает 220 миллионов человек. К системе подключены все кассовые аппараты страны. Это приводит к обелению рынка и ликвидации контрафакта, а главное, люди получают хороший продукт», — отметил он.

Кроме того, предприятия Госкорпорации выпускают и поставляют в лечебные учреждения страны медицинское оборудование. В частности, в 2024 году отечественные медучреждения получили 85 тыс. единиц медтехники, а всего в портфеле Госкорпорации более 150 наименований зарегистрированных медицинских изделий. В числе передовых новинок Сергей Чемезов привел программно-аппаратный комплекс «Вансел» с искусственным интеллектом для диагностики онкозаболеваний.

«Когда у человека берут пункцию, ее наносят и вставляют в этот сканер. Сканер фотографирует, формирует цифровую фотографию и сравнивает с базой данных. В течение нескольких минут мы получаем результат: есть рак или нет», — рассказал о работе аппарата Сергей Чемезов, отметив, что число ошибок при таком подходе — близко к нулю.

Еще одна разработка Ростеха — система непрерывного мониторинга глюкозы для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Фактически это небольшой стикер, который клеится пациенту на плечо и автоматически передает на смартфон данные об уровне сахара в крови. Это первая отечественная система такого типа. Разработка уже зарегистрирована, серийное производство разворачивается сейчас в Зеленограде. «Ранее это все закупалось за рубежом», — пояснил Сергей Чемезов.

Глава Ростеха также затронул одну из самых актуальных тем отечественной промышленности — кадровый вопрос. «Если говорить о наших сотрудниках, то у нас уже более 700 тысяч человек. Мы сегодня один из самых больших работодателей, причем в ближайшее время численность будет увеличиваться. Думаю, к концу года может составить порядка 750 тысяч человек», — подытожил Сергей Чемезов, добавив, что для сотрудников Госкорпорации предусмотрены всевозможные формы социальной поддержки, такие как добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, корпоративная медицина и жилищные программы.