«Ремвооружение» наладило капитальный ремонт пулеметов «КОРД».

Специалисты компании разработали методологию ремонта и испытаний, провели обучение персонала и восстановили работоспособность первой партии оружия

Холдинг «Ремвооружение» (под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) освоил капитальный ремонт крупнокалиберных пулеметов «КОРД». Этот проект позволил решить проблему ремонта востребованных образцов вооружения, поставляемых из других стран и российских аналогов. Сейчас все ключевые процессы — от диагностики до финальных испытаний — реализуются на площадке предприятия, в рамках гособоронзаказа.

Специалисты компании в рекордно короткие сроки освоили технологию капитального ремонта пулеметов: они разработали с нуля методологию ремонта и испытаний, провели обучение персонала и произвели ремонт первой партии оружия. Главной задачей стало восстановление его работоспособности с учетом исходных характеристик по надежности, кучности и точности.

Первая партия успешно прошла квалификационные испытания, в ходе которых подтверждена стабильная работа механизмов, соответствие параметров стрельбы и других характеристик требованиям ремонтной документации, и была передана заказчику. Отремонтированное оружие полностью соответствует всем характеристикам и способно выполнять боевые задачи.

«Постановка на капитальный ремонт новых видов вооружения является важным шагом в реализации стратегии по расширению ремонтной номенклатуры стрелкового и артиллерийского вооружения. Она подразумевает увеличение ассортимента, внедрение современных технологий и методов ремонта, а также повышение квалификации персонала. Такой комплексный подход позволяет нам не только повышать качество и скорость обслуживания различного вида вооружения, но и активно реагировать на требования современного оборонного комплекса. Это подтверждает нашу способность решать сложные задачи, обеспечивать надежную поддержку военных подразделений и укреплять позиции предприятия как ключевого игрока в отрасли ремонта вооружений», — подчеркнули в пресс-службе АО «Ремвооружение».

Пулемет «КОРД» — тяжелое оружие под патрон 12,7×108 мм. Он рассчитан на поражение легкой бронетехники, огневых точек и живой силы на дистанциях до 2 км, а также на борьбу с воздушными целями — до полутора километров. До недавнего времени аналогичное оружие поступало с зарубежных производств. Теперь предприятие полностью освоило их ремонт, что помогает закрывать потребности в рамках гособоронзаказа своими силами.