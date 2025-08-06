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Техкульт

Французские инженеры учат дроны летать в вентиляционных шахтах

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Дрон в шахте

Пробраться через узкие вентиляционные ходы – задача не из легких для современных БПЛА. Но для дронов, предназначенных для инспекции коммуникаций или проведения разведопераций, это становится повседневной реальностью. Проблема в том, что вентиляционные шахты – тесные, темные и однообразные пространства, где навигация превращается в настоящий вызов. Группа исследователей из CNRS и Inria, Университетов Экс-Марселя и Лотарингии взялась решить эту проблему.

Их цель – научить квадрокоптеры уверенно перемещаться по воздуховодам диаметром всего 35 сантиметров, не сталкиваясь со стенками из-за турбулентности, создаваемой собственными винтами. Для изучения поведения воздушных потоков ученые использовали роботизированную руку с высокоточными датчиками крутящего момента и силы. С ее помощью они собирают данные о том, как воздушные потоки распределяются внутри вентиляционного канала, выявляя зоны с опасной турбулентностью и более стабильные участки, где потоки взаимно компенсируются. Но одной только аэродинамики оказалось недостаточно. В полной темноте вентиляционных шахт стандартные системы навигации бесполезны. Поэтому команда экспериментирует с лазерными сенсорами и ИИ-алгоритмами, которые позволят дронам ориентироваться без традиционных визуальных привязок. Следующий этап – создание рабочего прототипа, оснащенного камерами, тепловизорами и газоанализаторами. Такой дрон сможет проводить инспекцию коммуникаций, участвовать в спасательных операциях или выполнять военные задачи.

Дрон в шахте

Александр Козырев

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Страны
Франция
Проекты
БПЛА
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