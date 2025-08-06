Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам

Полковник Ходаренок: сохранять мораторий на развертывание РСМД нет никакого смысла

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявили в МИД РФ. Это заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок ближе к РФ, однако российские власти и до этого допускали отмену моратория. В частности, после того как США анонсировали размещение в 2026 году дальнобойного оружия в Германии. О том, что последует за отменой моратория на РСМД и как она связана с серийным производством "Орешника", рассуждает военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

8 декабря 1987 года Рональд Рейган и Михаил Горбачев в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также пусковые установки для них.

К июню 1991 года Договор был выполнен: США уничтожили 846 ракетных комплексов, СССР - 1846 комплексов. Попутно Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе от излишнего усердия «сдали» американцам оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» с дальностью стрельбы в 400 км разработки Коломенского КБ машиностроения, который вообще не подпадал под ограничения РСМД.

Однако в начале 2019 года в Вашингтоне объявили об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года. Последующие шаги коллективного Запада вели и продолжат вести только к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов.

К примеру, с 2016 года (когда еще действовали ограничения, накладываемые ДРСМД) в интересах сухопутных войск ВС США начал разрабатываться перспективный оперативно-тактический ракетный комплекс Precision Strike Missile (PrSM). Ожидается, что PrSM заменит находящуюся на оснащении сухопутных войск ракету ATACMS и предоставит им новые возможности. В дальнейшем предполагается глубокая модернизация PrSM с увеличением дальности стрельбы до 800 км.

Также в интересах сухопутных войск ВС США создается перспективный подвижный ракетный комплекс средней дальности MRC (Mid-Range Capabilities) Typhon. Мобильная наземная пусковая установка предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk (с дальностью стрельбы до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии).

Это первое наземное ударное средство средней дальности США после расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ракетную батарею Typhon входят четыре мобильные пусковые установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства.

В мае 2024 года ВМС США разместили комплексы MRC Typhon на датском острове Борнхольм в Балтийском море для проведения учений, а месяцем ранее Пентагон развернул систему MRC Typhon на Филиппинах. С 2026 года на территории Германии начнется развертывание новых огневых средств большой дальности.

Все это создает прямую угрозу безопасности Российской Федерации. При этом призыв Москвы к НАТО, как отмечают в МИД России, объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.

Помимо всего прочего, ракеты средней и меньшей дальности имеют на оснащении национальных вооруженных сил многие соседи России - Китай, Индия, Пакистан, Иран.

Руководство России примет решение по конкретным мерам реагирования. В этом плане следует отметить, что в РФ развернуто серийное производство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности.

В открытом доступе появились некоторые технические характеристики «Орешника»: максимальная дальность стрельбы комплекса составляет 5500 км, скорость полета ракеты на маршевом участке достигает 10 Мах (около 3 км/с), масса боевой части - 1,5 т. Тротиловый эквивалент ядерной боевой части «Орешника» составляет 900 Кт. Расчетное время полета ракеты до штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе - не более 17 минут.

28 ноября на саммите ОДКБ Владимир Путин сообщил, что ракета «Орешника» способна поражать заглубленные объекты противника (в первую очередь командные пункты), при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.

По словам верховного главнокомандующего, массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия». «Все, что находится в центре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», - уточнил президент России.

В декабре прошлого года Владимир Путин объявил о намерении разместить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. По всей видимости, это произойдет не ранее второй половины 2025 года.

И есть все основания предполагать, что с развертыванием серийного производства «Орешника» комплекс начнут получать приграничные оперативно-стратегические объединения ВС РФ (округа) и, вполне возможно, общевойсковые (танковые) армии на важнейших направлениях. Скорее всего, соединения, которые получат на вооружение «Орешник», будут именоваться ракетными бригадами. В некоторых случаях - ракетными бригадами РВГК (резерва Верховного главного командования).

В подобных условиях придерживаться каких-либо добровольных мораториев на развертывание РСМД в европейской части России (а в последующем и Центрально-Азиатском стратегическом регионе и на Дальнем Востоке) нет никакого смысла и необходимости.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок