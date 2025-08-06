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Деловая газета "Взгляд"

В США объявили поиск разработчика радара для программы «Золотой купол»

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Ракета SM-3 Block IIA Missile Defense Agency/news.usni.org
Ракета SM-3 Block IIA Missile Defense Agency/news.usni.org.

В рамках программы «Золотой купол» Пентагон планирует создать мобильный радар, способный отслеживать различные типы ракет на расстоянии до 2200 км.

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о начале сбора предложений от промышленности по разработке нового мобильного радара для программы "Золотой купол", сообщает РИА "Новости". Согласно опубликованным условиям, система должна отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км, отличать боеголовки от ложных целей и обеспечивать круглосуточное наблюдение.

Ожидается, что первый опытный образец радара будет готов к 31 декабря 2028 года, а еще два – к концу 2029 года. Предусмотрено, что новая система способна развертываться за 24 часа и калиброваться не дольше 48 часов.

Радар должен взаимодействовать с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, обеспечивать обновление наведения перехватчиков в полете, быть устойчивым к помехам и электромагнитному импульсу. Размер системы не должен превышать 100 на 100 метров, а число обслуживающего персонала минимально.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента публикации информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО "Золотой купол" и создания истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО "Золотой купол". В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе "Золотой купол".

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