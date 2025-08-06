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Деловая газета "Взгляд"

Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии

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Авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales).
Авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales).
Источник изображения: belvpo.com

Газета «Асахи» сообщила о совместных учениях авианосцев Британии, США и Японии

В первой половине августа японский легкий авианосец «Кага» впервые примет участие в совместных учениях с авианосцами Prince of Wales и George Washington, где будут тестироваться взлеты и посадки истребителей F-35B, сообщила газета «Асахи».

Британский авианосец Prince of Wales и американский атомный авианосец George Washington впервые проведут совместные учения с японским легким авианосцем "Кага", который сейчас переоборудуется из вертолетоносца, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Асахи".

Учения состоятся в первой половине августа у Токио, ключевым элементом станут взлеты и посадки британских и американских истребителей пятого поколения F-35B на палубу японского корабля.

По данным издания, Prince of Wales во главе авианосной группы зайдет на военно-морскую базу США Йокосука 12 августа. Эта база расположена у входа в Токийский залив и является основным объектом седьмого флота США в регионе, а также местом постоянного размещения авианосца George Washington.

Япония активно пополняет свой флот палубной авиацией F-35B, закупая их в Соединенных Штатах. Эти самолеты с коротким взлетом и вертикальной посадкой планируется размещать на легких авианосцах "Кага" и "Идзумо".

В настоящее время авианосная группа Prince of Wales совершает поход в акваториях Индийского и Тихого океанов. Этот корабль способен нести до 24 F-35B, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также беспилотные летательные аппараты. George Washington может разместить на борту до 90 самолетов, вертолетов и конвертопланов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута для участия в международных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. В Британии допустили продажу авианосца Prince of Wales из-за отсутствия денег.

Дмитрий Зубарев

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AW-101
DD25
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Nimitz
Авианосец
Военные учения
1 комментарий
№1
06.08.2025 01:54
Пока у нас судачат что делать с флагманом авианосцем вероятный противник отрабатывает вертикальный взлет для F-35B  на авианосцах США,Великобритании и Японии.
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