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Деловая газета "Взгляд"

США анонсировали важное заявление по беспилотникам

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Шон Даффи. Фото: Nathan Howard / Reuters
Шон Даффи. Фото: Nathan Howard / Reuters.

Министр транспорта США Даффи анонсировал важное заявление по беспилотникам

Власти США готовятся озвучить новые меры по развитию собственного производства дронов, а также усилению защиты от современных беспилотных технологий, сообщил министр транспорта Шон Даффи.

США выступят с важным заявлением по беспилотным летательным аппаратам во вторник, передает ТАСС.

Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что страна "переходит к доминированию американских дронов", однако не раскрыл подробности инициативы.

В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от Федерального авиационного управления США ускорить разработку и тестирование отечественных технологий для увеличения производства и экспорта американских дронов. В документе также предписано усилить меры по защите от современных беспилотников.

В июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны Пит Хегсет распорядился ускорить темпы производства и развертывания дронов, чтобы обойти Россию и Китай в данной области.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что вооруженные силы США активно изучают опыт применения беспилотников на Украине.

Американские военные ведомства рассматривают Украину как площадку для испытаний передовых технологий борьбы с беспилотниками, включая лазеры и электромагнитные пушки.

Business Insider заявил о неэффективности украинской ПВО против российских беспилотников "Герань-3".

Вера Басилая

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