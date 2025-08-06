Оборона США оказалась в руках Китая.

Китай продолжает показывать США свою силу через ограничение поставок редкоземельных металлов. Он бьет прямиком по оборонной промышленности США, которая оказалась в серьезной зависимости от КНР. Это усиливает переговорную позицию Пекина по торговой сделке с США. Так легко сдаваться, как это сделали Япония и ЕС, Китай явно не намерен.

По данным The Wall Street Journal, Пекин ограничивает экспорт редкоземельных металлов (РЗМ) в США, подрывая тем самым оборонный потенциал Запада.

Так, одна из китайских компаний, снабжающих армию Соединенных Штатов компонентами для беспилотников, задержала заказы на два месяца. Цены на некоторые материалы, необходимые западному ВПК, выросли в пять и более раз, а стоимость самария, который используется в двигателях истребителей, подскочила в 60 раз. Это приводит к удорожанию оборонных систем. Глава американской оборонной фирмы Leonardo DRS Билл Линн заявил, что запасы германия на исходе, и для своевременной поставки продукции "поток материалов должен улучшиться во второй половине 2025 года".

"Китай контролирует около 90% мирового рынка РЗМ, а США закупают у него до 80% необходимых компонентов. В результате цены, например, на неодим и диспрозий выросли в 20-60 раз, а сроки поставок затянулись до 8-12 недель. Это уже привело к задержкам на 15% в производстве беспилотников и увеличению затрат Пентагона на 5% в 2024 году. Вашингтон выделяет свыше миллиарда долларов на локализацию добычи и переработки, но первые результаты ожидаются лишь к 2027 году", – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

Китай в начале года на фоне обострения торговых отношений с США ужесточил контроль за экспортом РЗМ. Теперь для их поставок на зарубежные рынки необходимо получить лицензию. Новые правила позволяют через бюрократические проволочки задерживать сроки поставок РЗМ или вовсе отказывать в экспорте.

Весной США и ЕС уже почувствовали силу этого удара. Мировой автопром взмолился вернуть китайские металлы, чтобы не останавливать производства по всему миру. В июне Трамп пошел на уступки Китаю.

Однако, оказалось, Пекин продолжает демонстрировать Вашингтону свою силу через регулирование поставок РЗМ. По данным WSJ,

зачастую китайские регуляторы требуют конфиденциальную информацию, такую как изображения продукции и даже фотографии производственных линий, чтобы убедиться, что ни один из редкоземельных металлов не будет использоваться для военных целей.

Переговоры о торговой сделке США с Китаем активизировались, отсрочка была дана только до середины августа. Через ограничения РЗМ Пекин усиливает свою переговорную позицию, не желая сдаваться, как ЕС или Япония.

Вся эта ситуация обнажает зависимость американской военной промышленности от китайских поставок, пишет WSJ. Пекин доминирует на рынке редкоземельных элементов, которые используются в микроэлектронике, двигателях дронов и системах наведения ракет.

"Торговая война США с КНР на втором сроке Дональда Трампа уже не выглядит такой выигрышной для американцев, как это было в 2017-2018 годах. Причиной этому стал самый существенный рычаг давления со стороны Китая – ужесточение контроля за выдачей экспортных лицензий на поставки редкоземельных металлов", – говорит Николай Новик, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Он напоминает, что еще в 1990-е годы Китай монополизировал глобальный рынок РЗМ, увеличив контроль цикла добычи редкоземов, включая и сами месторождения, и переработку, и последующую перепродажу компаниям для конечного промышленного использования до 80-90%. До этого периода ведущим производителем редкоземельных металлов были США. "Такой рывок Китая был обеспечен активной модернизацией горнодобывающей отрасли, получившей значительную государственную поддержку, и открытием одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов на севере страны, где добывают до 45% от мировых объемов", – поясняет Новик.

Сыграло свою роль и более спокойное отношение Китая к экологии. "Выплавка редкоземельных металлов и их извлечение из руды – процесс крайне вредный для окружающей среды и трудносовместимый с экологическими нормами, действующими в большинстве развитых государств. Такие "грязные" производства начали массово перемещаться в страны с менее жестким регулированием, прежде всего в Китай", – говорит Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.

Кроме того, технологии излечения РЗМ сложные и дорогие, а рынки редких и редкоземельных металлов очень нестабильны. "Чтобы добыча была рентабельной, нужен более-менее стабильный спрос и, как следствие, либо большие объемы, либо высокие цены. Но потребности промышленности быстро меняются, ранее остро необходимые металлы заменяются другими, и все может происходить быстрее, чем длится инвестиционный цикл горнодобывающего предприятия. Именно по этой причине многие развитые страны, включая США, ранее отказывались от собственного производства в пользу более доступного импорта. А Китай, напротив, несмотря на колебания конъюнктуры, активно наращивал добычу, скупал доступные активы и отрабатывал технологии разделения и извлечения РЗМ. И сегодня конкурировать с ним по себестоимости и по ценам очень проблематично", – говорит Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам".

В руках у Китая действительно очень эффективный инструмент. "Это уже стало сильнейшим ударом по американским корпорациям-гигантам из сферы ВПК, производящим самое современное вооружение: истребители, системы противоракетной обороны, боевые ракетные комплексы, корабли и подводные лодки. Это Lockheed Martin, RTX, General Dynamics и другие. И именно на военно-промышленный комплекс, бюджет которого на 2026 год уже превышает 1 трлн долларов, Трамп делает очень большую ставку в своей политике технологического прорыва, именуемой также MAGA", – говорит Новик.

Именно поэтому Трамп так рьяно пытается найти другие источники ископаемых по всему миру: от Латинской Америки и Гренландии до Украины. Однако сделать это не так просто. "Импорт РЗМ из Мьянмы и Таиланда, занимающих третье и пятое место по объему добычи, уже полностью контролируется Китаем. Отношения с Индией и Бразилией, занимающими шестое и десятое место по объему добычи РЗМ, очень напряженные из-за политики ужесточения пошлин. Остается вариант сотрудничества с австралийской компанией-монополистом Lynas, которая стала первым производителем "тяжелых" редкоземов за пределами Китая. Но хватит ли этого для нужд растущего агрессивными темпами ВПК США и стран Евросоюза – большой вопрос", – отмечает заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Любопытно, что сфера РЗМ может объединить Россию и США. У нас есть редкоземельные металлы, а у США есть желание снизить зависимость от Китая. По официальным данным, Россия на конец 2024 года занимает второе место в мире по разведанным запасам редких металлов – более 650 млн тонн, из которых на долю РЗМ приходится 29 млн тонн.

Залежи располагаются в Мурманске, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Туве и Якутии и сосредоточены на 18 разведанных месторождениях, что составляет до 20% от общемировых запасов.

"Однако, несмотря на значительную ресурсную базу России, практически вся добыча заморожена с 1990-х годов – остро стоит проблема финансирования в развитие специализированной инфраструктуры, которую потенциально может решить американское инвестирование. Хорошим бонусом для России может стать и частичная отмена санкций. Для США же это будет отличная возможность снизить зависимость от Китая, их главного экономического конкурента в торговой войне, в части критически необходимых для производства электроники и прочей продукции ископаемых элементов и укрепить глобальную стратегическую стабильность", – считает Новик.

Частные игроки в США тоже думают инвестировать в добычу РЗМ. Например, корпорация Apple объявила о намерении инвестировать до 500 млрд долларов в компанию MP Materials – единственного действующего в США производителя РЗМ. Но все это потребует не только огромных инвестиций, но и много времени, а металлы нужны уже сейчас. Поэтому США придется договариваться с Пекином.

"Китай очень вовремя разыграл эту карту. Острая зависимость промышленности в США и в ЕС от поставок РЗМ из Китая позволит последнему использовать свое преимущество в торге по целому списку спорных вопросов: и по торговым тарифам, и по поставкам чипов, и по Тайваню. Прямо сейчас его карту побить невозможно. Можно только начать готовиться обходиться без китайских РЗМ когда-нибудь в будущем. Но явно не сейчас", – говорит Калачев.

Если представить, что переговоры зайдут в тупик, США введут максимальные пошлины против Китая, а Пекин в ответ лишит американский автопром, электронику и оборонку редкоземельных металлов, то последствия для всего мира будут катастрофическими. "Последствия будут настолько плохими, что, скорее всего, до этого не дойдет. Стороны уже попробовали в апреле идти по пути конфронтации, трехзначных взаимных тарифов и ужесточения нетарифных ограничений, но надолго их терпения не хватило – уже с середины мая объявлено торговое перемирие. Оно должно завершиться 12 августа, но, вероятно, будет продлено, если до этого времени стороны не договорятся о соглашении. В итоге мы ожидаем, что соглашение будет заключено, хотя переговоры могут затянуться надолго", – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам".

Ольга Самофалова