Британия готовит России новую угрозу из стратосферы.

Великобритания собирается запустить программу использования аэростатов-разведчиков – и это делается с явным антироссийским расчетом. Во времена холодной войны такие аэростаты были проблемой для СССР, но сейчас у этой проблемы новые грани. Чем британские аэростаты могут быть особенно опасны и что Россия могла бы противопоставить этой угрозе?

В конце июля стало известно, что британцы испытали в США аэростаты с разведывательным оборудованием. На тему выгодности таких летательных аппаратов уже высказались британский министр оборонной промышленности и закупок Мария Игл и глава команды по инновациям, испытаниям и разработкам Соединенного Королевства Джеймс Гэвин.

Премьер Кир Стармер тоже одобрил идею, попутно заметив, что такие же аппараты над своей территорией британцы будут сбивать. Высказывание Стармера говорит о том, что он понимает противоречие применения таких аэростатов и международному праву, и понятию суверенитета, но останавливаться британцы не собираются. Противник, против которого будут применяться эти средства, – это явным образом наша страна, больше аэростаты Британии посылать просто некуда.

На что рассчитывают британцы? Все просто: аэростат – это не просто высотная цель. Как указывает Мария Игл, нормальная высота полета для новых британских воздушных зондов – около 24 тыс. метров (для сравнения: реактивный пассажирский самолет летит на высотах 8-10 тыс. метров). Обнаружение и поражение такого аппарата сложно само по себе, но в правильном варианте он может быть сделан из радиопрозрачного материала. Тогда и наведение на него ракет "воздух – воздух" или "земля – воздух" будет крайне затруднено.

А это значит, что с высокой степенью вероятности значительная часть аэростатов сможет пролетать через наше воздушное пространство более-менее беспрепятственно.

В новейшей истории есть прецедент – китайский аэростат, вошедший в американское воздушное пространство 28 января 2023 года. Это известная история, и самое интересное в ней то, что огромный (до 30 метров в диаметре, что в полтора раза длиннее магистрального автопоезда) шар, несущий на подвесе не только оборудование, но и немаленькие солнечные батареи, оказалось очень трудно сбить. ВВС США предпринимали несколько попыток, и у них ничего не получалось, пока Солнце не нагрело аэростат до температуры, по которой его смогла захватить головка самонаведения ракеты "воздух – воздух" с истребителя.

Правда, аэростат к тому времени уже пролетел США насквозь. Вот на что примерно рассчитывают в Британии.

Стоит вспомнить, что еще в 1955 году США начали на систематической основе засылать в воздушное пространство СССР аэростаты-шпионы. Эти аппараты оснащались фотокамерами и другим разведывательным оборудованием и применялись массированно – иногда сотнями в год. Возможности ВВС и ПВО СССР сбивать такие цели оценивались как низкие из-за их полета на высотах 15-30 километров.

Аэростаты не были одноразовыми – тогда просто не существовало оборудования для дистанционного съема информации. Предполагалось, что аэростаты, пролетев СССР насквозь, будут приводняться в Тихом океане, где их будут подбирать.

Все эти планы сбылись лишь частично. Во-первых, часть аэростатов все же удавалось сбить. По ночам в северных широтах газ в аэростате остывал, оболочка сжималась, и он терял высоту, спускаясь ближе к земле, где его и доставали истребители. Во-вторых, высоким был процент аварий.

В СССР даже использовали специальную фотопленку с аэростатов США в аппаратуре автоматической межпланетной станции "Луна-3". Именно на "трофейную" пленку была впервые сфотографирована обратная сторона Луны.

Американцев потери не останавливали. Во-первых, такие разведывательные операции были дешевыми. Во-вторых, после первого сбития ПВО СССР самолета-разведчика U-2, пилотируемого Фрэнсисом Пауэрсом, а советскими истребителями – самолета-разведчика RB-47 над Баренцевым морем, вариантов у США особо не оставалось.

Для СССР это было проблемой – не меньшей, чем китайский аэростат для США в XXI веке. Сбивалась только меньшая часть аэростатов, а сколько их долетало потом до точки, где контейнеры с фотоаппаратурой могут подобрать, никто не знал.

Проблема воспринималась настолько остро, что в 1967 году было начато создание стратосферного дозвукового самолета-перехватчика, специально предназначенного для борьбы с этой угрозой. Задачу поручили КБ им. Мясищева.

К самолету пришлось создать и специальную подвижную пушечную установку. А для пушки ГШ-23 – еще и специальные фугасно-зажигательные снаряды, предназначенные для уничтожения мягкого надувного баллона (стандартные иногда просто "протыкали" его, что не приводило к немедленному падению аэростата).

Самолет, получивший наименование М-17, был построен только в 1978-м. В 1983 году, когда машина заканчивала госиспытания и уже провела успешные перехваты аэростатов-мишеней, США и СССР подписали соглашение о прекращении разведки с помощью аэростатов в воздушном пространстве друг друга. Проект перехватчика был перепрофилирован на мирное применение, а на базе М-17 был создан исследовательский самолет М-55 "Геофизика".

И вот угроза возвращается – в обстановке, когда нам точно не до стратосферных перехватчиков. При этом надо понимать, что сейчас не 1955 год. Если в прошлом американцам надо было дождаться приводнения аэростата в океане и достать оттуда фотопленку, то сейчас все полученные разведданные будут передаваться противнику немедленно. Второй момент – возможность использования солнечных батарей, подобно тому, как это делают китайцы.

Такой аэростат сможет функционировать многие месяцы, а его сбитие будет такой же проблемой, какой оно было в прошлом веке.

Единственный российский высотный перехватчик МиГ-31 слишком быстрый для такой цели. Конечно, это не значит, что аэростат нельзя сбить – можно, и те же американцы это показали. Но сначала он пролетел США насквозь. То, что полеты аэростатов будут выполняться месяцами, в Великобритании подтверждают.

В случае с британцами стоит еще иметь в виду их национальный характер. США всегда использовали аэростаты как средство разведки. Британцы использовали их как средство диверсий. Во время Второй мировой войны они засылали на территорию Германии аэростаты, оснащенные зажигательной смесью и устройствами для ее воспламенения, а также специальные аэростаты для вызывания короткого замыкания на линиях электропередач.

Отсутствие какой бы то ни было системы наведения компенсировалось количеством – число запущенных аэростатов составляет примерно 100 000 единиц с 1942 по 1944 год. Британцам удалось нанести большой ущерб одной из немецких электростанций. Одно это оправдало все понесенные расходы.

Сейчас, опять же, другое время. На аэростате может быть какая-то опасная нагрузка, которую он сбросит по команде. Она может быть какой угодно. Современное коммуникационное оборудование позволяет обеспечить сброс этой нагрузки без задержек, сразу после команды оператора и точно туда, куда надо.

Британцы – мастера игры без правил, и ждать от них можно чего угодно. Таким образом, стоит крайне серьезно отнестись к этой новой-старой угрозе. Будь это просто слова, от них можно было бы отмахнуться, но у бриттов уже есть испытанное изделие, так что точка невозврата уже пройдена.

Встает, таким образом, вопрос: что с этим делать? Даже у СССР на создание перехватчика ушло 16 лет. У нас "Геофизика" летает, но новые аэростаты обещают сильно отличаться по высоте от старых, привычных.

Новый самолет создать было бы крайне сложно и долго. И здесь приходит на ум другое решение. Возможно, есть смысл быстро создать свои такие же аэростаты. И намекнуть, что Британские острова такой зонд перелетит менее чем за день.

Как показывает практика – британские джентльмены с трудом справляются с обстановкой, в которой другие с ними обходятся так же, как они с другими. В конце концов, работы по аэростатам в нашей стране ведутся, есть и успехи. Как минимум догнать британцев на этом направлении будет недолго. А интересные для нашей разведки цели есть не только на Украине. И если перспектива видеть наши аэростаты в своем небе реально забрезжит перед Туманным Альбионом, то, возможно, нам и не придется бороться с британскими аэростатами в небе российском.

Александр Тимохин