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Известия.ru

Замминистра обороны РФ и посол Индии подтвердили нацеленность на сотрудничество

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

Министерство обороны России нацелено на укрепление оборонного сотрудничества с Индией, как особо привилегированным стратегическим партнером. Об этом 5 августа заявил заместитель главы ведомства генерал-полковник Александр Фомин в ходе переговоров с послом Индии в РФ Винаем Кумаром.

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — указали в пресс-службе ведомства.

В Минобороны добавили, что встреча с дипломатом проходила в традиционно теплой и дружеской для российско-индийских отношений обстановке.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх 14 июля сообщил, что не менее 14 стран выразили интерес к приобретению сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, производимой на одноименном российско-индийском предприятии. Он отметил, что интерес к ракете увеличился после проведения операции «Синдур».

До этого, 26 июня, Сингх обсудил укрепление сотрудничества со своим российским коллегой Андреем Белоусовым в рамках встречи глав минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао (Китай). Белоусов отметил, что Индия является важным стратегическим партнером РФ в военной сфере.

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