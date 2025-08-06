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Военное обозрение

Оборонные компании США в восторге от новых контрактов

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заключил контракты на сумму 7,8 миллиарда долларов с оборонными компаниями Lockheed Martin и RTX Corporation на производство тысяч новых ракет для ВВС и ВМС США, а также для множества международных союзников, пишет издание Defense News.

Контракты включают в себя поставку RTX Corporation ракет AMRAAM класса «воздух-воздух» на сумму 3,5 миллиарда долларов, что, как сообщается, является крупнейшим контрактом в истории данной ракетной программы.

AMRAAM – это гибкая, мощная и в то же время легкая ракета, которой могут оснащаться самые разные военные самолеты для нанесения ударов с воздуха. Она также может использоваться в качестве оружия наземного базирования для противовоздушной обороны. Эти ракеты будут поставляться не только ВВС и ВМС США, но и продаваться целому ряду американских союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. По данным издания, Украина также намерена приобрести AMRAAM.

В рамках другого ракетного контракта компания Lockheed Martin получит 4,3 миллиарда долларов на производство противокорабельной ракеты класса «воздух-поверхность» (JASSM) и противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM). Оба этих типа боеприпасов будут использоваться как в армии США, так и в вооружённых силах союзников по НАТО.

JASSM – это крылатая ракета большой дальности, которая может преодолевать расстояние более 900 километров. Она предназначена для нанесения ударов с воздуха по наземным целям и имеет малозаметную конструкцию, что делает ее идеальным оружием для скрытных атак.

LRASM предназначена для уничтожения морских целей и судов. Ракета может наводиться с расстояния, значительно превышающего дальность огня противника, и наносить удары на дозвуковой скорости.

Управленческий состав оборонных гигантов США в восторге от новых контрактов на миллиарды долларов. Деньги текут рекой. А на фоне нового давления на страны Европы в плане необходимости покупать американское оружие приток финансов будет ещё больше.

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Страны
США
Украина
Продукция
AMRAAM
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