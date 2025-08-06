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ИноСМИ

Белый дом не должен ослаблять давление на Путина (Bloomberg, США)

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Bloomberg: Россия одерживает верх над США в глобальной борьбе за влияние

Пока США переживают трагическую потерю авторитета, Россия укрепляет позиции на международной арене, сообщает Bloomberg. Путин явно выигрывает в борьбе за влияние в мире: он углубил связи с Северной Кореей, Ираном и Китаем, а также подорвал роль Штатов в Африке и на Ближнем Востоке.

Владимир Путин становится все более тяжким бременем для президента США, который мнит себя миротворцем. Первоначальная стратегия Белого дома по прекращению конфликта на Украине — предложить российскому лидеру почти все, что он хотел, и оказать давление на украинцев, чтобы они пошли на уступки — должна была принести быстрые результаты. Вместо этого она показала слабость США. Путин воспользовался уступками, потребовал большего и только усилил натиск.

Трамп дал России время до 8 августа, чтобы согласиться на перемирие. Если он действительно хочет поставить интересы Америки на первое место, то должен быть готов применить ультиматум.

В настоящее время Украина находится под жестким натиском, а инициатор в этом конфликте — нет (Украина за семь с лишним лет не сделала ровно ничего для реализации Минских соглашений, напротив, всячески их саботировала. Но у терпения России есть предел. Западные союзники Киева тем временем занимались расширением НАТО на восток, вынудив Россию начать спецоперацию — прим. ИноСМИ). Это также представляет риск для США. Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны НАТО вместе взятые. Производство беспилотных летательных аппаратов в России быстро растет, в то время как Украина по-прежнему ограничена в финансировании. В случае победы многочисленная, закаленная в боях российская армия, хорошо освоившая беспилотные технологии, станет серьезной угрозой для интересов США в Европе.

Между тем Путин углубил связи с Северной Кореей, Ираном и Китаем, подорвал влияние Америки в Африке и на Ближнем Востоке, а также поддержал платежные системы, позволяющие обойти доллар. Санкции нанесли ущерб России, но далеко не достаточный. Ей удалось перенаправить поставки нефти в Индию и Китай, которые теперь покупают миллиарды баррелей по сниженным ценам. В глобальной борьбе за влияние Путин, пожалуй, действует более продуманно.

По мере приближения нового крайнего срока Кремль почти наверняка сделает символические жесты, чтобы проверить решимость США — возможно, даст неясный сигнал о "готовности" к переговорам во время вероятного визита Стива Уиткоффа на этой неделе. Но требования Путина остаются абсурдными: капитуляция Украины в пяти регионах, постоянный нейтралитет, демилитаризация и отказ от амбиций НАТО. Единственный шанс заставить пересмотреть этот список — изменить расклад сил на поле боя.

Начать следует с военной помощи. Предложение администрации продать оружие, в том числе ракетные комплексы Patriot, европейским странам, чтобы те могли передать его Украине, приветствуется, но этого недостаточно. Если Путин, как и ожидается, будет тянуть время, Штаты должны ускорить прямые поставки оружия, финансировать производство беспилотников и боеприпасов на Украине, углубить обмен разведданными и дать четкий сигнал о возобновлении своего участия.

США также должны усилить экономическое давление, как они угрожали сделать в отношении Индии. В прошлом президент выражал сомнения, что санкции против стран, покупающих российские энергоносители, изменят поведение Путина. Тем не менее, бездействие обойдется дороже. Белый дом также должен усилить целенаправленное применение санкций в отношении организаций, способствующих боевым действиям России — банков, страховых компаний, судовладельцев, торговых компаний. Ограничение цены на нефть, установленное G7 на уровне 60 долларов за баррель, остается слишком щадящим, чтобы серьезно повлиять на доходы Кремля; США должны поддержать инициативу Европейского союза, Великобритании и Канады по снижению.

Российская экономика более уязвима, чем кажется. Скоординированная кампания США и их европейских союзников по дальнейшему давлению на нее должна привлечь внимание Путина. Ясный сигнал должен быть таким: Запад продержится дольше и превзойдет его по ресурсам. Послание обычным россиянам должно быть таким: у их президента был шанс на мир.

Между тем президент США может сказать американцам — и всему миру — что он пытался. Он предложил выход из кризиса, но Путин отказался. Давление, а не покорность — единственный путь вперед.

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