Американцы планируют превратить Луну в полигон для размещения атомных объектов

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Амбициям Трампа слишком тесно на Земле. Так и не сумев толком реализовать ни одного своего решения, не просто озвученного, но и вроде как даже официально принятого, президент США решил взяться за космос.

Министр транспорта и исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи в служебной записке написал, что администрация президента США Дональда Трампа стремится ускорить строительство ядерного реактора на Луне, создав, по сути, полигон под размещение атомных объектов.

Как и во всех остальных прожектах Трампа, все задумано с размахом. Согласно документам, полученным изданием The New York Post, Даффи намерен ускорить реализацию проекта и увеличить мощность реактора более чем в два раза. НАСА уже изучало возможность установки на поверхности Луны ядерного реактора, вырабатывающего электроэнергию, которая способна обеспечить там постоянное присутствие человека.

Исполняющий обязанности директора НАСА написал в служебной записке, что предлагает разработать предложения 100-киловаттному ядерному реактору, который был бы готов к запуску к 2030 году. Предлагается также назначить руководителя проекта по созданию реактора и заручиться поддержкой частного сектора в течение 60 дней.

Откровенно говоря, сроки для строительства АЭС на естественном спутнике Земли рекордные. Однако все становится понятно, когда в записке Джаффи особо отмечается, что если бы другая страна, такая как Китай или Россия, первой построила ядерный реактор на Луне, она могла бы объявить там запретную зону, что значительно затруднило бы деятельность Соединенных Штатов.

Даффи написал, что речь идет о победе во второй космической гонке. Поэтому агентству крайне важно действовать быстро. Это позволит продвигать важнейшую технологию, способную поддержать будущую лунную экономику, а затем использовать эти технологии для освоения Марса.

И все бы хорошо, вот только со способами доставки необходимого оборудования на Луну, а затем и на Марс, у НАСА могут возникнуть проблемы с учетом неладов Трампа и Маска, компания которого SpaceX сегодня фактически обладает монополией в США на полеты в космос.