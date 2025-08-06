Спущен на воду шестой патрульный катер FPV класса "Адамья" для Береговой охраны Индии

ЦАМТО, 5 августа. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 29 июля на верфи Goa Shipyard Limited (GSL) в Васко-да-Гама (шт.Гоа) церемонии спуска на воду скоростного патрульного катера (FPV) класса "Адамья" (Adamya).

Катер, получивший наименование "Атал", является шестым из восьми заказанных Береговой охраной Индии компании Goa Shipyard Limited скоростных патрульных катеров.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) контракт на поставку 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны. Катера предназначены для патрулирования, мониторинга обстановки, ведения разведки, обороны территориальных вод и исключительной экономической зоны, защиты островных территорий, морских объектов и рыболовных промыслов. Они также будут применяться для борьбы с контрабандой, пиратством и проведения поисково-спасательных операций. Общая стоимость проекта составляет 473 кроров рупий.

Церемония закладки киля первых четырех катеров FPV состоялась 25 августа 2023 года. Спуск на воду первой пары катеров, "Адамья" (Adamya) и "Акшар" (Akshar), был проведен в октябре 2024 года. Катера "Амулья" (Amulya) и "Акшай" (Akshay) были спущены на воду в январе 2025 года. Спуск на воду пятого катера, "Ачал" (Achal), состоялся в июне 2025 года.

Первый из восьми заказанных катеров класса "Адамья" вошел в состав Береговой охраны Индии 26 июня 2025 года.

Длина разработанного GSL катера FPV составляет 51,43 м, ширина – 8 м, водоизмещение – около 320 т, экипаж – 35 человек. Катер с двумя дизельными двигателями может развивать максимальную скорость 27 узлов. Дальность хода – 1500 морских миль на скорости 13 узлов. Катер оснащен 30-мм пушкой CRN-91 и двумя ДУМВ с 12,7-мм пулеметами.

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью их применения на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.