Проведена космическая фотосессия Луны с помощью наноспутника "Зоркий"

Снимки сделали сотрудники факультета космических исследований МГУ и компании "Спутникс"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники факультета космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова и компании "Спутникс" провели космическую фотосессию Луны, используя наноспутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Зоркий-2М-2". Об этом сообщила пресс-служба университета.

Фотосессии предшествовали расчеты ученых, которые позволили использовать спутник в качестве орбитального телескопа. Для того, чтобы определить параметры съемки, они применили разработанные на факультете программы: баллистический конструктор MIDE и планировщик AstroPlanner, созданные в рамках проекта "ЦУП из коробки".

"Такие эксперименты - съемка космических объектов с борта аппаратов ДЗЗ - сейчас набирают популярность в мире: это и демонстрация возможностей спутниковой аппаратуры, и решение технологических задач по калибровке камер. Это уникальный пример работы на стыке различных разделов математики, IT и инженерного дела, поскольку требуется и поймать объект съемки в объектив, и обеспечить ориентирование спутника, и не допустить засветки камеры солнечными лучами, и оценить, можно ли "раскрутить" спутник так, чтобы он смог провести съемку", - уточнил Иван Самыловский, руководитель баллистического центра факультета космических исследований МГУ, чьи слова приводятся в сообщении.

Спутники ДЗЗ предназначены в первую очередь для получения изображений земной поверхности в различных диапазонах.

"В случае видимого диапазона спутник в основном задействован на освещенном участке своей орбиты. Теневой участок при этом может быть использован для проведения астрономической фотосъемки (в первую очередь участков звездного неба, Луны и ярких космических объектов). Луна здесь представляет прикладной интерес. Камеры ДЗЗ нуждаются в периодической калибровке, для чего идеально подходят изображения естественного спутника Земли. Пополнение баз данных таких "проверочных" изображений для различных орбит и интервалов времени позволяет автоматизировать процесс калибровки", - уточнили в вузе.