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ЦАМТО

Минобороны Индии проведет тендер по закупке 400 разведывательных машин

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Военнослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021"
Военнослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Седых

ЦАМТО, 5 августа. Минобороны Индии опубликовало "запрос об информации" (RFI) в рамках проекта закупки высокомобильных разведывательных машин с колесной формулой 4х4 для Сухопутных войск страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в запросе говорится, что программа предусматривает закупку 400 машин, которые будут эксплуатироваться бронетанковыми полками и разведывательными механизированными батальонами.

Согласно запросу об информации, закупаемая машина должна обеспечивать баллистическую защиту и возможность установки и использования вооружения, включая 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы. Машина должна быть оснащена одной бойницей на двух задних дверях и одной на двери второго водителя для ведения огня из стрелкового оружия.

Машина должна обеспечивать связь, наблюдение и целеуказание за пределами прямой видимости. Интегрированные дополнительные возможности должны включать в себя программно-определяемую радиостанцию, беспилотный летательный аппарат, систему с барражирующим боеприпасом, систему опознавания "свой-чужой" и систему ситуационной осведомленности.

Согласно запросу об информации, новые машины будут развернуты вдоль западных и восточных границ Индии, которые характеризуются разнообразными условиями рельефа местности, такими как равнины, пустыни и высокогорные районы. В этой связи от конкурсантов требуется, чтобы представленные на тендер машины могли эксплуатироваться при температурах от -30 до +50 град.C.

К проекту приглашаются местные поставщики и уполномоченные правительством экспортные агентства, которые должны представить свои ответы до 1 сентября.

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Индия
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