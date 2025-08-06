Для борьбы с «Геранями»: на Украине разработали реактивный многоразовый БПЛА-перехватчик

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Украинские источники сообщают, что на базе одесского конструкторского бюро «Технари» разработан беспилотник-перехватчик «Мангуст», якобы способный эффективно противодействовать российским БПЛА-камикадзе семейства «Герань».

«Мангуст» отличается от других дронов-перехватчиков. Во-первых, он реактивный, а во-вторых — многоразовый и поражает цель выстрелом дробного заряда по двигателю. Как утверждают разработчики, «Мангуст» способен подлетать к БПЛА-камикадзе, после чего, используя систему донаведения, поражать выстрелом двигатель дрона и возвращаться для дозаправки и перезарядки.

По словам представителей одесского конструкторского бюро, «Мангуст» может уже в ближайшее время стать чуть ли не единственным средством, способным противостоять «Гераням», которые беспрерывно совершенствуются, вследствие чего дроны-перехватчики, имеющиеся в настоящее время в распоряжении ВСУ, фактически утратили актуальность.

Утверждается, что потенциальный «убийца» «Гераней» способен развивать скорость до 320 км/ч и автоматически включать систему автонаведения на расстоянии 200 метров от цели. Максимальная высота полета составляет 5000 метров, а радиус применения — 12 километров. Система донаведения очередного украинского «вундерваффе» ориентируется на тепловое излучение, что позволяет обнаруживать цель на расстоянии 800 метров.

Помимо этого, сообщается, что благодаря финансированию инвесторов уже создана первая эскадрилья из этих беспилотников и прототипы «Мангуста» в настоящее время передаются зенитно-ракетным бригадам ВСУ.