Войти
Военное обозрение

Для борьбы с «Геранями»: на Украине разработали реактивный многоразовый БПЛА-перехватчик

388
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники сообщают, что на базе одесского конструкторского бюро «Технари» разработан беспилотник-перехватчик «Мангуст», якобы способный эффективно противодействовать российским БПЛА-камикадзе семейства «Герань».

«Мангуст» отличается от других дронов-перехватчиков. Во-первых, он реактивный, а во-вторых — многоразовый и поражает цель выстрелом дробного заряда по двигателю. Как утверждают разработчики, «Мангуст» способен подлетать к БПЛА-камикадзе, после чего, используя систему донаведения, поражать выстрелом двигатель дрона и возвращаться для дозаправки и перезарядки.

По словам представителей одесского конструкторского бюро, «Мангуст» может уже в ближайшее время стать чуть ли не единственным средством, способным противостоять «Гераням», которые беспрерывно совершенствуются, вследствие чего дроны-перехватчики, имеющиеся в настоящее время в распоряжении ВСУ, фактически утратили актуальность.

Утверждается, что потенциальный «убийца» «Гераней» способен развивать скорость до 320 км/ч и автоматически включать систему автонаведения на расстоянии 200 метров от цели. Максимальная высота полета составляет 5000 метров, а радиус применения — 12 километров. Система донаведения очередного украинского «вундерваффе» ориентируется на тепловое излучение, что позволяет обнаруживать цель на расстоянии 800 метров.

Помимо этого, сообщается, что благодаря финансированию инвесторов уже создана первая эскадрилья из этих беспилотников и прототипы «Мангуста» в настоящее время передаются зенитно-ракетным бригадам ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"