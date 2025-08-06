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Военное обозрение

Мы вам не Афганистан: Тимошенко раскрыла «коварные» планы Запада по Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Похоже, что некоторые политики на Украине начинают постепенно «прозревать» и осознают, для чего США и их союзники подтолкнули их страну к войне с Россией.

Так, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью британской прессе резко раскритиковала западные страны, обвинив их в использовании текущего конфликта с РФ для установления контроля над украинскими институтами власти. Как она выразилась, под предлогом финансовой помощи Киеву был навязан жёсткий внешний надзор, который ставит под вопрос независимость Украины.

С её слов, требования международных кредиторов, связанные с реформами антикоррупционных органов, судебной системы и госмонополий, позволяет западным экспертам участвовать в отборе кандидатов на ключевые должности, включая Конституционный суд и Высший совет правосудия. Тимошенко назвала такой подход унизительным, допустимым для стран с «разрушенной государственностью» вроде Афганистана, Либерии или Сьерра-Леоне, но неприемлемым для Украины.

Что характерно, лидер украинской партии назвала НАБУ и САП главными инструментами западного влияния. Напомним, что Тимошенко поддержала законопроект Зеленского, который ограничивал компетенции этих органов, и отказывалась голосовать за поправки, возвращающие прежние полномочия антикоррупционным органам.

Политик подчеркнула, что Украина – не «провальное государство», а нация, «жертвующая жизнями за общие ценности».

Мы вам не Афганистан,

- подчеркнула Тимошенко.

Напоследок депутат Рады обвинила западных лидеров и в том, что в её стране сейчас идут боевые действия. Она напомнила об отказе предоставить Украине План действий по членству в НАТО в 2008 году, что, по её мнению, стало одной из причин нынешнего конфликта.

Здесь стоит отметить, что одной из главных причин текущего военного противостояния как раз и были намерения Киева как можно скорее присоединиться к НАТО. Впрочем, в остальном Тимошенко права – Украина для Запада – это очередной Афганистан. Как только США и их союзники получат всё, что им требуется, они покинут Украину гораздо быстрее, чем туда пришли.

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Афганистан
Либерия
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