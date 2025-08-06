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РИА Новости

В Кремле назвали оборону чувствительной областью

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Песков назвал сферу обороны РФ чувствительной и непубличной областью

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сфера обороны страны - это чувствительная и непубличная область.

В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

"Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов (в вопросе возможности развертывания РСМД Россией - ред.), все-таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и непубличная область", - сказал Песков журналистам.

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Страны
Россия
Проекты
РСМД
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