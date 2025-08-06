Для австралийского флота выбрали японские фрегаты типа "Могами"

Правительство Австралии в рамках программы закупки новой надводной боевой платформы выбрали в качестве предпочтительного варианта модернизированный японский фрегат класса "Могами". Проект компании Mitsubishi Heavy Industries был признан лучшим по результатам тендера, в котором он обошел предложение немецкой Thyssenkrupp Marine Systems.

Одно из важных требований Канберры заключается в возможности быстрой поставки заказанных кораблей. Как сообщает Naval News, стороны намерены заключить контракт в 2026 году.

Фрегат "Юбецу", Япония Japan Maritime Self-Defense Force

Для ускорения поставки первые три фрегата построят в Японии. Головной корабль планируют передать австралийскому флоту в 2029 году, а в 2030-м – ввести его в строй. Еще восемь фрегатов построят в Австралии в рамках соглашения о передаче технологий.

Как отмечается Naval News, нынешний график означает, что ВМС Австралии получат корабль нового типа на пять лет раньше, чем планировало бывшее коалиционное правительство.

В течение следующих двух десятилетий десятки миллиардов долларов будут инвестированы в оборонный потенциал Западной Австралии, что позволит создать порядка 10 тысяч высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Только до 2035 года правительство страны намерено выделить 55 млрд долларов США на надводные корабли.

Корабли на базе японского проекта "Могами" заменят в составе австралийского флота фрегаты класса "Анзак", построенные в конце 1990-х – начале 2000-х годов (сегодня в строю остаются шесть кораблей).

Отметим, что закупка фрегатов класса "Могами" не отменяет планов Канберры по постройке шести фрегатов класса "Хантер". Эти корабли базируются на британском проекте фрегатов "Тип-26" с водоизмещением свыше 8000 тонн. Производство головного корабля началось, а его передача флоту ожидается не раньше 2032 года.

Полное водоизмещение фрегатов класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

У модернизированного фрегата класса "Могами" дальность плавания увеличена до 10 тысяч морских миль. Система вертикального пуска рассчитана на 32 ячейки и может использоваться для ударов противокорабельными и зенитными ракетами.

На борту может базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты для противоминной борьбы.

Для японского флота построили уже восемь фрегатов типа "Могами".