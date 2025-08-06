Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе

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Как сообщает издание Army Recognition со ссылкой на Минобороны Польши, 1 августа страна подписала новое соглашение с Южной Кореей о закупке дополнительных 180 основных боевых танков K2 Black Panther.

Благодаря этому последнему контракту общий планируемый танковый парк Польши достигнет 1370 единиц, что делает ее крупнейшей «танковой» державой в Европе и значительно усиливает её роль как ключевой сухопутной державы НАТО на восточном фланге альянса, отмечает издание.

Ожидается, что поставки недавно заказанных южнокорейских танков K2 начнутся в 2026 году. K2 Black Panther – один из самых совершенных основных боевых танков, разработанный южнокорейской компанией Hyundai Rotem в соответствии с современными требованиями на поле боя. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L/55, совместимой со стандартными боеприпасами НАТО. У него имеется система автоматической зарядки боеприпасов, которая обеспечивает скорострельность до 10 выстрелов в минуту.

Танки, поставляемые в Польшу, будут включать в себя как базовые варианты K2, так и модернизированные варианты K2PL, произведенные на месте в рамках программы промышленного сотрудничества.

Помимо этих танков, Варшава уже получила 116 американских танков M1A1 Abrams, заказанных в прошлом году, и заказала 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams, поставка которых запланирована на 2025-2026 годы. Первая партия из 28 машин M1A2 SEPv3 прибыла в Польшу в январе 2025 года.

Геополитическое обоснование этого приобретения кроется в непосредственной близости Польши к России и Беларуси, что ставит ее на передовую в любом потенциальном конфликте с участием НАТО.

— пишет Army Recognition.