Войти
Военное обозрение

Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе

376
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает издание Army Recognition со ссылкой на Минобороны Польши, 1 августа страна подписала новое соглашение с Южной Кореей о закупке дополнительных 180 основных боевых танков K2 Black Panther.

Благодаря этому последнему контракту общий планируемый танковый парк Польши достигнет 1370 единиц, что делает ее крупнейшей «танковой» державой в Европе и значительно усиливает её роль как ключевой сухопутной державы НАТО на восточном фланге альянса, отмечает издание.

Ожидается, что поставки недавно заказанных южнокорейских танков K2 начнутся в 2026 году. K2 Black Panther – один из самых совершенных основных боевых танков, разработанный южнокорейской компанией Hyundai Rotem в соответствии с современными требованиями на поле боя. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L/55, совместимой со стандартными боеприпасами НАТО. У него имеется система автоматической зарядки боеприпасов, которая обеспечивает скорострельность до 10 выстрелов в минуту.

Танки, поставляемые в Польшу, будут включать в себя как базовые варианты K2, так и модернизированные варианты K2PL, произведенные на месте в рамках программы промышленного сотрудничества.

Помимо этих танков, Варшава уже получила 116 американских танков M1A1 Abrams, заказанных в прошлом году, и заказала 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams, поставка которых запланирована на 2025-2026 годы. Первая партия из 28 машин M1A2 SEPv3 прибыла в Польшу в январе 2025 года.

Геополитическое обоснование этого приобретения кроется в непосредственной близости Польши к России и Беларуси, что ставит ее на передовую в любом потенциальном конфликте с участием НАТО.

— пишет Army Recognition.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Южная Корея
Продукция
K2
M1 Abrams
Компании
Hyundai
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"