В Кремле заявили о праве России на шаги по развертыванию РСМД

Песков заявил, что Россия в праве делать шаги в части развертывания РСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

"Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.