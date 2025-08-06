Сергей Чемезов: "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии

ЦАМТО, 5 августа. Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", – сказал гендиректор корпорации.

С.Чемезов отметил, что "Ростех" "всегда являлся, и будет являться опорой страны. Решает многие важнейшие вопросы в разных сферах, как Вы правильно заметили, от медицины до военной техники и так далее. И конечно, основная задача – это выполнение гособоронзаказа. За прошлый год мы выполнили гособоронзаказ на 99,5%, практически 100%, а особо востребованные образцы – полностью на 100%. Это так называемый президентский список".

По словам С.Чемезова, "за первое полугодие мы уже выполнили на 65% поставки готового вооружения, готовых изделий и на 50% – средства поражения, боеприпасы и так далее. То есть потребности нашей армии мы обеспечиваем стопроцентно и даже с опережением".

Гендиректор "Ростеха" подчеркнул, что "мы активно развиваем и гражданскую продукцию. У нас по итогам полугодия будет ориентировочно выручка 1-1,5 трлн. руб. Из них 455 млрд. руб. – это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан производством гражданской продукции. План по инвестициям у нас за шесть месяцев – 260 млрд. руб. Ожидаем, что по итогам года выручка будет около 4 трлн. руб. (в 2024 году была 3,7 трлн. руб.)".