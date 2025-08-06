Войти
ЦАМТО

Сергей Чемезов: "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии

321
0
0
Сергей Чемезов и Михаил Мишустин
Сергей Чемезов и Михаил Мишустин.
Источник изображения: avatars.dzeninfra.ru

ЦАМТО, 5 августа. Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", – сказал гендиректор корпорации.

С.Чемезов отметил, что "Ростех" "всегда являлся, и будет являться опорой страны. Решает многие важнейшие вопросы в разных сферах, как Вы правильно заметили, от медицины до военной техники и так далее. И конечно, основная задача – это выполнение гособоронзаказа. За прошлый год мы выполнили гособоронзаказ на 99,5%, практически 100%, а особо востребованные образцы – полностью на 100%. Это так называемый президентский список".

По словам С.Чемезова, "за первое полугодие мы уже выполнили на 65% поставки готового вооружения, готовых изделий и на 50% – средства поражения, боеприпасы и так далее. То есть потребности нашей армии мы обеспечиваем стопроцентно и даже с опережением".

Гендиректор "Ростеха" подчеркнул, что "мы активно развиваем и гражданскую продукцию. У нас по итогам полугодия будет ориентировочно выручка 1-1,5 трлн. руб. Из них 455 млрд. руб. – это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан производством гражданской продукции. План по инвестициям у нас за шесть месяцев – 260 млрд. руб. Ожидаем, что по итогам года выручка будет около 4 трлн. руб. (в 2024 году была 3,7 трлн. руб.)".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"